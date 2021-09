Mindent félretettek a koraszülöttekért futó szabadkígyósiak

Online futóversenyt rendeztek szeptember 24-e és 26-a között a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványért. A Linamar Jótékonysági Futóversenyre a Szabadkígyósi Szabadidő SC több mint harminc résztvevőt regisztrált, ami az ókígyósiak elmondása alapján nagyságrendileg a futók tíz százalékát jelentette.

Ifj. Szabó Zoltán a sportklub vezetőedzője és a helyi iskola testnevelő tanára úgy fogalmazott, megpróbálták az egész falut bevonni a jótékonykodásba, amire egész sokan nyitottak voltak. A résztvevők végül vasárnap délután négykor gyülekeztek a megbeszélt ponton, majd együtt futották le az 5 kilométeres távot.

– Ifistáink úgy vettek részt rajta, hogy éppen egy meccsről érkeztek haza. Még sérült csapattársunk is lefutotta a távot. Volt olyan, aki munkából sietett, volt pedig, aki a családi programot tette félre. Aki ott volt, jót cselekedett és példát mutatott. A mai világban ez igazán fontos

– hangsúlyozta Szabó Zoltán.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke is részt vett az eseményen, szavai szerint a mentőautó működtetése folyamatos kihívást jelent számukra, így elsősorban erre fordítják az összeget. – Folyamatosan úton van a mentőautó, így a kiadás is állandó, az üzemanyag, a gépkocsivezetők bére is fix költséget jelent, még úgy is, hogy többen önkéntesként, díjazás nélkül dolgoznak nekünk. Emellett az egyszer használatos eszközök, műszerek pótlását is meg kell oldani. Elsősorban ezekre fogjuk fordítani a jótékonysági futóversenyből befolyt összeget – ismertette az elnök.