Mindenki talált szórakozást a Szilvanapokon

Szombaton visszatérve a XXIII. Szarvasi Szilvanapokra hömpölygő tömeg és üstökben rotyogó szilvalekvárok, látványkonyha, valamint illatos sültek fogadtak minket. Untkozni pedig nem lehetett egyik korosztálynak sem, hiszen 70 különböző program, tematikus udvarok és az egymás után érkező fellépők biztosítottak elfoglaltságot mindenkinek.

A látványkonyhában válogatott helyi alapanyagokból készültek ételek, melyek mindegyikében szerepet kapott a szilva is. Babák Mihály polgármester, aki a szokásokhoz híven idén is szakácskötényt húzott elmondta, idén a szarvasi gazdasági társaságok is bemutatkoztak a szilvanapok konyháiban termékeikkel és alapanyagaikkal. Hozzátette, bár ideje kevésbé engedi, a hétköznapokban is szeret főzni, illetve nagy kritikusa felesége főztjének. A fesztiválon pedig nem csak a finom ételekért fog minden évben sütőlapátot, hanem azért is, hogy együtt élje meg annak minden pillanatát a szarvasiakkal és vendégeikkel.

Prohászka Béla, Venesz-díjas Olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, a tavalyi év kihagyása után jó érzés számára újra a Szilvanapok látványkonyhájában állni és együtt főzni Tímár András – Venesz-díjas Olimpiai aranyérmes mesterszakáccsal, városvezetőkkel, képviselőkkel és más ismert személyiségekkel. Hangsúlyozta, most is jelen van az ételek mindegyikében a szilva – változatos formában -, amivel különböző húsokat és zöldségeket bolondítanak meg.

Dankó Béla, aki szintén helyet kapott a látványkonyhában elmondta, a Szilvanapok egyik különlegessége, hogy közéleti személyiségek, politikusok, művészek és különböző végek képviselői főznek együtt a látogatóknak, amiben örömmel vesz részt ő is évek óta. Hiszen ez jó alkalom a beszélgetésekre, a kapcsolatteremtésre és persze a szórakozásra is. Elárulta, amikor ideje engedi otthon is szívesen főz, és ételeiben évtizedek óta előszeretettel keveri az ízeket, és gyakran használja alapanyagként a szilvát is.

Závoda Ferenc, a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület elnöke elmondta, kétféle lekvárt kínáltak a Szilvanapokon, emellett sütöttek lekváros kiflit, az elmaradhatatlan lapcsankát, illetve készítettek 1800 darab szilvás gombócot, 400 darab derelyét, birkapörköltet és sült kolbászt is. Tehát mindent magukkal vittek, ami az egyesületük életében jelen van.