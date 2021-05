Mindenhol elkérték a védettségi igazolványt Békéscsabán

Mire megy védettségi igazolvánnyal és kártya nélkül? – erre a kérdésre kereste az elmúlt napokban kollégánk a választ presszóban és sörözőben, a strandon, kulturális intézményekben, arra is kíváncsian, hogy ahol szükséges, mennyire kérik el és nézik meg az oltást bizonyító papírokat. Boltba vakcina nélkül is mehetett. Háromból két üzletben nem szóltak amiatt, hogy szabálytalanul viselte a maszkját.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint

Védettségi igazolvánnyal kocsmázhatok a pultnál, kártya nélkül viszont csak a teraszon foglalhatok helyet. Ennek tudatában kértem egy üdítőt egy Andrássy úti lokálban, szó nélkül kiszolgáltak. Amikor felvetettem, hogy elkortyolhatom-e esetleg a pultnál – miközben mindenki a teraszon üldögélt –, rögtön elkérték a védettségi igazolványomat. Bemutattam, aztán mondtam, hogy napsütéses, 30 fok közeli időben mégiscsak megfelel nekem a terasz a pult helyett.

Aztán egy Lencsési-lakó­telepi presszóba próbáltam leszervezni egy partit.

Védettségi igazolvánnyal a zsebemben előadtam, hogy három ismerősöm szintén felvette a vakcinát, egy viszont nem.

Kérdeztem, ennek fényében leülhet-e bent a társaság egy-egy italra hétvégén, amikorra hűvös időt és esőt jósoltak. A válasz egyértelmű nem volt. A pultos kiemelte: ellenőrzik őket, ők pedig nem kockáztatnak. A kiszolgálásig lehet bent az, aki nem rendelkezik kártyával, illetve elmehet mosdóba. Tehát vagy az egész csapat kint, a teraszon foglal helyet – vagy otthon marad az a barát, aki nem kérte az oltást, és akkor a többiek kártyával beülhetnek.

A békéscsabai strand bejáratánál is próbálkoztam. Kérdeztem, bemehet-e az egész család, ha mindenki felvette a koronavírus elleni vakcinát, viszont egyikük egyelőre nem kapta meg a kártyát. Azt mondták, meg kell várni, hogy megérkezzen a védettségi igazolvány. Nincsenek kiskapuk sem a jogszabályban, sem az Árpád fürdőnél: nem engedhetik be kártya nélkül azokat, akik nagyon szeretnének strandolni. Szóval a képzeletbeli családunknak egyelőre várni kell a csobbanással.

A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.

Találomra felhívtam az egyik békéscsabai hotelt, és azt állítottam: nincs kártyám, viszont üzleti céllal érkeznék a városba és foglalnék szobát a szállodában. Azt mondták, ennek nincs akadálya, viszont ki kell tölteni egy nyomtatványt, hogy üzleti céllal érkezek, és nem árt, ha van erről valamilyen igazolásom is. Védettségi igazolvány hiányában viszont a családot nem vihetem magammal.

Példaértékű, ahogy a Csabagyöngyében elkérik a védettségi kártyát.

Rögtön a bejáratnál elhelyeztek fertőtlenítőszert, valamint azonnal be kellett mutatnom az igazolványomat. Csak utána mehettem tovább a pulthoz, ahol a programok felől érdeklődtem. Azt mondták: füzet egyelőre nem készült, de a közelgő rendezvények, események megtalálhatók az intézmény honlapján. A megyei könyvtár belső tereibe is csak azok mehetnek be, akik felmutatták védettségi és személyi igazolványaikat, kérik is. Akiknél nincs kártya, azok csak rendelést adhatnak le és vehetnek fel.