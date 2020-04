Minden zöld számít, ültessünk virágot!

Virágozz és maradj otthon! elnevezésű kezdeményezésével csalogatja az embereket aktivitásra a végegyházi községi könyvtár.

A környezetvédelem és a környezettudatosság ebben a nehéz időszakban is szem előtt tartható. Április 22-én, a Föld napja alkalmából egy kihívásra invitálnak: lényege, hogy az otthon maradók ültessenek virágot, növényeket, akár fákat is. Minden kis zöld számít.

– A könyvtár dolgozójaként a jelenlegi helyzetben próbálunk olyan eseményeket kitalálni, ami akkor is képes megmozgatni az embereket, ha kénytelenek otthonaikban maradni. Aktualitása is van a dolognak: a Föld napja. Kihívásunk lényege, hogy ültessünk otthonunkban minél több színpompás növényt. Bármit, ami segít egy kicsit szebbé varázsolni a környezetünket. Ezzel is felhívhatjuk a figyelmet a környezetvédelemre és környezettudatosságra – sorolta törekvésüket az ötletgazda, Kinyó Ágnes.

Elárulta, követőkre leltek, már Békés és Csongrád megyei települések lakosai is csatlakoztak. Sőt, felvették velük a kapcsolatot könyvtárak, könyvtárosok, így segítik népszerűsíteni a kezdeményezést. Folyamatosan érkeznek hozzájuk a feltöltött fotók a szorgoskodókról Kelebiától Orosházán át Mezőkovácsházáig.

Aki csatlakozik és fényképezi az ültetést, a beérkező képeket a végegyházi könyvtár munkatársai egy albumba gyűjtik az intézmény közösségi oldalán.