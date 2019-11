Minden utcában jártak a kukásautók, de nem vittek el mindent a lomtalanításkor

Nem vitték el szombaton Jaminában pár helyen a lomtalanításkor a kihelyezett felesleget – emiatt panaszkodtak néhányan a Facebook közösségi portálon, egy békéscsabaiakat tömörítő csoportban.

A szemétszállító cégnél, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél elmondták: a gépjárművek GPS-koordinátái alapján a begyűjtés teljes volt Jaminában, minden utcában jártak a kukásautók, ezért nem tervezik, hogy egy újabb hétvégi napon megismétlik a lomtalanítást.

Néhány panaszt kaptak, amik kivizsgálása folyamatban van. Egyébként jellemzően amiatt adódnak gondok, hogy nem olyan hulladékot tesznek ki, amit a lomtalanításkor elszállítanak, nem időben helyezik ki azokat, esetleg a szemetet ömlesztve pakolják ki, nem zsákokban, dobozokban, hanem szanaszét dobálva, halomra. Ezen indokok miatt általában elutasítják a panaszokat.

Most is azt kérték a lakosságtól: a kihelyezett hulladék mérete legfeljebb 100x100x80 centiméteres legyen, kézi erővel mozdítható, hogy be tudják pakolni a kukásautóba.

Emlékeztettek: lomtalanításkor nem viszik el a kommunális, a szelektív – azaz a fém-, a papír-, a műanyag és az üveg- –, valamint a zöldhulladékot, az építési törmeléket, az elektromos háztartási eszközöket, a gumiabroncsokat, a veszélyes hulladékot. Ezek begyűjtése ugyanis más módon megoldott.

Békéscsabához legközelebb Gyula külterületén, a Kígyósi úton található hulladékudvar, ami nyitva tart hétfőtől péntekig naponta 7.00 és 16.00 óra között, illetve szombaton 8.00 és 12.00 óra között. A lakosok – akiknek nincs szemétdíj-hátraléka – ingyenesen igénybe vehetik a szolgáltatást, bizonyos mennyiségi korlátozásokkal le lehet adni az életvitelszerűen keletkezett lomot, így például építési törmeléket, gumiabroncsot, elektromos háztartási berendezést, veszélyes hulladékot is.

A városházán elmondták: a hivatalhoz nem érkezett panaszbejelentés a lomtalanítás miatt, és nem maradt ki egyetlen utca sem az akcióból. Viszont kaptak pár jelzést, miszerint néhány helyen olyan hulladékot helyeztek ki, amit nem visznek el a lomtalanításkor, ezeket a közszolgáltató nem is szállította el.

Békéscsabán a Gyár utcában, a Fecó-Ferr-Fém Bt. telephelyén is leadhatók a lomok. Sóvári Ferenc ügyvezető elmondta, szombaton nem voltak nyitva, de hétköznapokon nyitva tartanak, és vagy 450-féle szemetet vesznek át: van, amit ingyen, van, amit azonban csak térítés ellenében.

Békéscsabán a következő szombaton, 16-án is lesz lomtalanítás: akkor a belvárosban, az I., a II., a III., a IV. és a VI. kerületben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben és a Kastély-szőlőkben viszik el a felesleget.