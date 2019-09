Milan Lukač gyermeki szemmel tekint a világra

Szünidei üdvözlet címmel nyílt kiállítás Milan Lukač képzőművész alkotásaiból csütörtök délután a Munkácsy Mihály Múzeum konferenciatermében.

A Pozsonyban elő alkotó szobormunkái mellett rajzait és nagy méretű festményeit is elhozta a Viharsarokra. A Magyarországon még csak egy szűk szakmai kör által ismert alkotó most mutatkozott be először a megyei közönségnek. Mint mondja, elsősorban a természetből inspirálódik, a növényvilág és az állatvilág állandóan visszatérő témája plasztikáinak. Az élővilág különleges formáit igyekszik a használati eszközök segítségével újragondolni.

– Kisfiúként gyakran jártam a nagyszüleim kertjében, ahol nem egyszer eltévedtem a nálam jóval magasabb növények között. Már akkor megfogott ez a sokszínű világ. És a mai napig mindenre úgy próbálok tekinteni, mint egy gyermek, megpróbálok a dolgok mögé látni, és valami újat létrehozni belőlük –árulta el a művész.