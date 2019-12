Mikulásnapra várták Békéscsabát

A Szent István térre vitte idén Mikulásnapját a Csabagyöngye Kulturális Központ.

A vasárnapi program kapcsán Endreffy Petra, kulturális szervező elmondta, az elmúlt években a kulturális központban tartották meg rendezvényüket, most azonban úgy döntöttek, kiköltöznek a város főterére. Az eseményen helyet kaptak interaktív játékok – a gyerekek megkereshették például az elrejtett kincseket –, kakaó- és kalácskóstolás, illetve egy melegedőt is berendeztek a városháza kapualjában. Hozzátette, természetesen a Mikulás is jelen volt, illetve az érdeklődők a városi kézműves vásárt is élvezhették. Végül elmondta, a hideg ellenére nagy érdeklődés övezte programjukat, melyre több száz vendéget vártak a délután folyamán.

A Mikulásnapot az Evangélikus Egyház nevében Szente R. Katalin nyitotta meg advent második vasárnapjának igéjével, majd a Családi Dalárda és a Nefelejcs Népdalkör műsora következett. A továbbiakban pedig a Daniel Speer Brass fúvózenekar gyermekkoncertje, illetve a szaloncukorkereső színesítette a programot.