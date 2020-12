Mikulás jelmezeket varrtak szénásiak az újszülötteknek

Meglepte a szénási önkormányzat és a nagyszénási varroda és szövöde kollektívája, Nagy Attiláné alpolgármester szervezésében, az Orosházi Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztályát 10 darab, újszülöttekre méretezett Mikulás jelmezzel.

– A három csöpp babát, Hannát, Adriánt és Mirát is ebbe öltöztették, és ahogy a fotón is látszik, édesen szunyókálnak a Mikulás jelmezben. Mi teljesen elolvadtunk tőlük, kívánjuk, hogy a pici babák önöknek is szerezzenek kellemes pillanatokat – olvasható az Orosházi Kórház Facebook oldalán.