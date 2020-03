Miért és hogyan érdemes Babakötvényt igényelni 2020-ban?

Meglepő lehet, amikor a “kiemelkedően magas hozam” és a “Magyarország legjobb befektetése” mondatokat nem egy szenzációhajhász bulvárlapban, hanem a pénzügyminisztérium sajtótájékoztatóján halljuk egy megtakarítási konstrukcióról. De mitől ilyen népszerű Babakötvény, milyen előnyei vannak a gyermek életkezdési célú megtakarításoknak és miért érdemes ilyet vásárolni? Ezekre a kérdésekre adunk választ ebben a cikkben.

Minden szülő számára a gyermeke boldogsága és biztonsága a legfontosabb, éppen ezért a lehető legjobb tudása és tapasztalata szerint próbálja meg felkészíteni őt a kihívásokra. 18 évesen, a nagybetűs életbe kilépve, azonban – többek között – anyagi kihívásokkal is szembe találhatja magát.

Továbbtanulni egy nagyvárosban, nyelvet tanulni külföldön, vagy befizetni egy kisebb lakáshitel önrészét? Mindezek komoly anyagi terhet jelenthetnek egy család számára.

Itthon is egyre népszerűbbek a különböző, gyermekcélú megtakarítási formák, amivel időben fel lehet készülni ezekre a helyzetekre. Ráadásul már kisebb összegekkel is jelentős megtakarításra tehet szert, ahogyan azt a példából is látni lehet.

A különböző gyermek megtakarítási formák közül a legnépszerűbb a Babakötvény konstrukció.

Ha a Babakötvény keretében a szülő a magyar államtól alanyi jogon kapott 42.500.- forintos életkezdési támogatás mellé havi 5 ezer forintot rendszeresen félretesz, akkor az állami támogatással és a garantált hozammal 2 millió forintot meghaladó összeg is összegyűlhet a gyermek 18 éves korára.

De mitől olyan népszerű a Babakötvény?

A megtakarítási konstrukció 2006-os bevezetése óta már több mint 200 ezer gyermek részére vásároltak Babakötvényt, ehhez csak a tavalyi év során közel 35 ezer új Start-értékpapír számlát nyitottak.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2019. decemberében 5 milliárd forint növekedést tapasztalt a kötvény teljes állományában, ami 2020. januárjában már átlépte a 82 milliárd forintot. Ez egy év alatt mintegy 40 százalékos növekedést jelent.

A népszerűség oka alapvetően a kiemelkedően jó kamatozásában, a kapcsolódó állami támogatásban és a megtakarítás céljában keresendő.

Babakötvény vagy életkezdési támogatás, mi a különbség?

Gyermek megtakarításokkal foglalkozó szakértőként gyakran találkozunk azzal, hogy az életkezdési támogatást összekeverik a Babakötvénnyel és a Start-számlával. Éppen ezért érdemes tehát tisztázni, hogy melyik mit is jelent.

2006 óta a magyar állam minden magyar gyermek részére 42.500 forint életkezdési támogatást biztosít, amit egy Start-letéti számlán helyeznek el. Ez az összeg minden évben kamatozik az előző évi infláció mértékével, de a gyermek 18. születésnapja előtt nem vehető fel.

Ez a támogatás azonban nem gyarapítható további befizetésekkel.

Ezért azok a szülők, akik egyéni befizetésekkel is szeretnék növelni a számlán lévő összeget, lehetőségük van Start-értékpapírszámlát nyitni, és Babakötvényt vásárolni.

Erre a Start-értékpapír számlára aztán havonta, vagy akár egy összegben is, bármikor be lehet fizetni. A tapasztalatok szerint karácsony környékén megnőnek ezek a befizetések, mivel sokan karácsonyi ajándékozás keretében gondoskodnak gyermekeik, unokáik biztonságos jövőjéről.

A Babakötvény előnyei

A konstrukció “biztonságos, egyszerű és tartósan az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőség”, összegezte a program előnyeit a Pénzügyminisztérium.

A kiemelkedő hozam alapja, hogy a magyar állam törvényileg garantáltan az éves infláció + 3%-os kamattámogatással ösztönzi a gyermekek életkezdési célú megtakarításait. Ez jelenleg magasabb reál hozamot biztosít, mint a hasonló pénzpiaci megoldások (például a banki lekötés).

Ennek megfelelően 2020. februártól a teljes kamat a tavalyi 5,8%-ról 6,4%-ra emelkedik, ami az előző évi 3,4%-os inflációs ráta plusz 3%.

Mindezek mellett a szülők az éves befizetéseik 10%-át, de maximum 6 ezer forintot minden évben állami támogatásként pluszban megkapnak.

A Babakötvény igénylés menete

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a született gyermekekről az illetékes szervektől kapott adatok alapján minden hónapban értesítést küld a Magyar Államkincstárnak (MÁK-nak).

A Magyar Államkincstár ezt követően automatikusan megnyitja az újszülött nevére a Start-letéti számlát és azon elhelyezi a 42.500.- forint összegű életkezdési támogatást.

A Start-letéti számla nyitásáról a szülők 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak, amely részletes tájékoztatást is tartalmaz a Babakötvény igénylés lehetőségéről.

Amennyiben a szülők a saját befizetéseikkel is szeretnék növelni a gyermekük életkezdési támogatását, a 18. életévének betöltéséig nyithatnak Start-értékpapír számlát, amit a Magyar Államkincstár kirendeltségein tehetnek meg. Ezt követően pedig a szülők jogosulttá válnak a kamattámogatásra és a befizetések után járó közvetlen, 20%-os állami támogatásra is.

Lehet-e a Babakötvényt visszamenőlegesen igényelni?

Fontos szabály, hogy nem lehetséges visszamenőlegesen Babakötvényt igényelni.

Azonban a szülők a gyermek születését követően elég korán, az életkezdési célú támogatás jóváírása után 8 napon belül írásban értesülnek a Babakötvény igénylés lehetőségeiről.

Van tehát elég idő átgondolni, hogy vásároljon-e Babakötvényt, hiszen az előnyeit később (visszamenőlegesen) már nem lehet kihasználni.

Mennyi kamatot fizet a Babakötvény 2020-ban?

Örömteli hír lehet minden kisgyermekes szülő számára, hogy a kamatok mértéke 2020. februártól emelkedik 5,8%-ról 6,4%-ra.

A Babakötvény államilag garantált kamat konstrukciója alapján az éves kamat mértéke az előző évi infláció mértéke plusz 3%.

A Babakötvény előnyei és hátrányai

A Babakötvény népszerűsége nem vitatható, az pedig, hogy a gyermekeik életkezdését megtakarításokkal is segítsük, kiemelt célkitűzése lehet minden szülőnek.

A programnak számos előnye van:

– gyakorlatilag nincsenek költségei,

– egyszerű elindítani,

– magasabb a kamat, mintha bankba tenné a pénzét,

– van rá egy csekély (havi max. 500 ft értékű) állami támogatás,

– nem kell rendszeresen, minden hónapban félretenni és

– az összeg felvételekor adó- és járulékmentesen fizetik ki a teljes összegyűlt megtakarítást.

Azonban a programnak nem csupán előnyei, de hátrányai is vannak:

– A megtakarítás összege csak és kizárólag a gyermek 18 éves kora után válik hozzáférhetővé,

– még kivételes vészhelyzet esetén sem lehet a számlán lévő összeget felvenni,

– a piacon elérhető egyéb termékek magasabb kamatot is tudnak biztosítani, például egyes gyermek biztosításokkal akár évi 5-6% kamat is elérhető.

Érdemes átgondolni és utánajárni a részleteknek, egy hosszú távú megtakarítást megfontoltan, kellő mérlegeléssel célszerű megkezdeni.