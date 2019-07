Miért éri meg szállást foglalni Hévízen?

A Hévízi tó hazánk egyik különleges adottságokkal rendelkező helyszíne, ahol a gyógyulni vágyók és a kikapcsolódást tervezők egyaránt jól érezhetik magukat.

A 44 hektáron elterülő, 38 méteres forrásmélységgel rendelkező tó gazdag ásványianyag-tartalommal rendelkezik. Ennek köszönhetően kiválóan alkalmas számos betegség gyógyítására. A tó bőséges vízhozamának hála a víz 72 órán belül teljesen kicserélődik.

A tó nem csak télen nyújt páratlan látványt a víz lehűlését meggátoló úgynevezett párasapkával, hanem az év más időszakaiban is. Magyarország legrégebbi gyógyfürdője több mint 2000 éves múltra tekint vissza, napjainkban pedig a különleges fürdőélményre vágyók nagy kedvencének számít. Nem véletlen, hogy az ide látogatók nagy része visszatérő vendég. A Hévízi-tó fölé épült komplexum többféle gyógyászati kezeléssel áll a vendégek rendelkezésére. Nem csak a tó vizét érdemes kihasználni gyógyászati céllal, hanem például a hévízi gyógyiszapot is, amely kúraszerűen fejti ki jótékony hatásait.

A természetes gyógymódok és a festői környezet tehát egyaránt adottak Hévízen a kikapcsolódáshoz. Ehhez jönnek még hozzá a környékbeli látnivalók, Keszthely és a Balaton közelsége, így akár hosszabb pihenés, kirándulások szervezésekor is megéri a terület mellett letenni a voksot, azonban a Hévízi-tó már önmagában elég ahhoz, hogy legalább egyszer ellátogasson Hévízre.

Kevesen tudják, hogy Új-Zélandon is létezik egy hasonló termál tó, mint a hévízi, ám abban nem lehet fürdeni magas hőmérséklete miatt és gyógyászati célokra sem alkalmas. Érdemes tehát megbecsülni azt, hogy határainkon belül ilyen egyedi természeti adottsággal találkozhatunk. A területen többféle igényes szálláslehetőség közül válogathatunk. A medencés hotelek, a prémium színvonalú szállodák és az apartmanok is elérhetőek, ráadásul a foglalást elintézhetjük online, néhány kattintással.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Hévízi tó gyakorlatilag évszaktól függetlenül nagy népszerűségnek örvend a turisták körében. Turisztikai értékét elhelyezkedése tovább növeli, hiszen a Balaton környékén pihenők is előszeretettel töltenek el néhány napot Hévízen. Még nincs késő a szállásfoglaláshoz, így a nyár derekán is találhat igényes, színvonalas szálláshelyet akár a tótól elérhető távolságra is.