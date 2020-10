Mezőőrök járnak a fa- és gyümölcstolvajok nyomában Békés megyében

Az önkormányzatok a közigazgatási területükhöz tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhatnak. Az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő, egyéb közfeladatot ellátó őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi, rendszeres ellenőrzése biztosítható legyen.

Orosházán öt esztendeje négy fővel alakult meg a mezőőri szolgálat, jelenleg hatan vannak. Működésüket a költségvetésben szereplő, földtulajdonosoktól érkező járulék, valamint az állami támogatás (7 millió forint) fedezi. Velük töltöttünk el pár mozgalmas órát a betakarítás idején, szemerkélő esőben. Megnéztük, mi a helyzet a határban.

A mezőőr köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a hozzá tartozó területen jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a törvényben meghatározott feladatai ellátásával összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

Utunk során az orosházi hat mezőőr vezetője, Grecsó Tibor megpillantotta a számára már ismerős, gyereküléssel hátul felszerelt és a vasúti töltés mellé leállított bringát, aminek a gazdája feltételezhetően egy diófákkal is sűrűn benőtt gyopárosi területen illegálisan szedhette a diót. Az illető most megúszta. Pedig a vadon termő gyümölcsök gyűjtése engedély nélkül tilos.

– Vasárnap három gyűjtőt tetten értem. Volt vagy 80 kiló dió a bringájukon. Most ennek van a szezonja, meg a körtének, a birsalmának. Utóbbit is dézsmálják a kertekben rendesen – mutatott egy szépen termő gyümölcsfára kísérőnk Újosztáson, miközben Bugyi József gazdálkodóhoz igyekeztünk. A fiatalember a kukoricaföldjén a betakarítást végezte.

– Voltam már elszenvedője terménylopásnak, akkor több százezer forintos károm lett. De meglettek. Sokat köszönhetek a mezőőröknek – mesélte a gazda. A történeteket pedig sorolta tovább Grecsó Tibor, hiszen abból kifogyhatatlan. Fogtak már szamarat és sérült, drága vadmadarat, találtak kerékpárt és lefüleltek fatolvajokat. A határból visznek mindent. Mindent, ami éppen szezonális.

Újosztáson, a Téglagyári úton autózva, egy ott élő leintette a mezőőri szolgálati terepjárót, majd elmesélte néhány megfigyelését. A tájékoztatás kölcsönös, a kiskertek tulajdonosait értesítik ők is, ha gyanús mozgást észlelnek.

– Vannak ám durvább dolgok is, mint az alma-, meg a falopás – summázta körutunk végén a mezőőr, akivel még egy illegális szemétlerakónál fotózkodtunk (pedig októberben Orosházán lesz elektronikai hulladékgyűjtés), majd búcsúzkodva megjegyezte: munka nélkül nem maradnak. Pár hét és a makk gyűjtése lesz immáron a sláger.

Battonyán a külterületet felosztották, három mezőőr motorokkal, télen terepjáróval járja a környéket. Boros Csaba polgármester elmondta, hétfőnként megbeszéléssel kezdenek, hol, milyen jelzéseket kaptak, dűlőutak mentén miket tapasztalnak, s mi lesz a feladatuk.

Sonkolyos Szabolcs pusztaföldvári polgármestertől megtudtuk, két mezőőr munkájának is köszönhető, hogy nem érkeznek bejelentések terménylopásokról. Voltak tettenérések, idegenek diógyűjtését akadályozták meg. Fogtak illegális határátlépőt is. Ha kell, belterületen a közterület-felügyeleti munkában is segítenek.