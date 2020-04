Mezőberényben szinte senki nem viselt maszkot, kesztyűt

Pénteken megfordultam a piacon. Szinte senki nem viselt maszkot, kesztyű használatát is csak kevés emberen láttam – olvasható Siklósi István Facebook oldalán.

– Ez nem a fegyelmezettséget erősíti! Mint ahogy a fiatalok újbóli „összeverődése” a sportpályán sem. A rendőrségtől intézkedést kértem. Lassan találkahelyé válik a Hosszú-tó környéke is. El kell gondolkodni a helyi szigorítások bevezetésén?

A pénteki napon három hatósági karantén elrendeléséről kaptak értesítést, betegségről nem.

– Újabb információt kaptam a Spektrum Alapítvány által kezelt segélyalapról: eddig több, mint 450 ezer Ft adomány érkezett, amit ezúton is köszönünk! Jön az újabb hétvége! Mezőberényben még nincs baj! DE azt is tudni kell, hogy még nincs vége!!! Ezért bármennyire nehéz, maradjanak otthon. Ha mindenképpen menniük kell tartsák be a szabályokat, ajánlásokat!