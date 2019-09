Mézes András ismét bekerült a postás példaképek közé

– Nagyon megtisztelő, hogy az emberek ismét úgy döntöttek, hogy felterjesztenek a címre. A jelöléseket követően pedig egy szakmai zsűri 2017 után ismét beválasztott a legjobb hat közé – osztotta meg érzéseit hírportálunkkal Mézes András. Mint mondta, természetesen örülne, ha nyerhetne, de bármi történik, az emberek szeretete, a rendkívül sok pozitív visszajelzés már most is simogatja a lelkét.

– Azt hiszem, hogy a munkájában aligha kaphat többet az ember – mesélte a kiváló kézbesítő, akinek különösen nagyszerű érzés, hogy egyik kedvence csapata, a Békéscsabai Röplabda SE, amelynek hosszú évek óta a vezérszurkolója, szintén mellé állt.

– Rengeteg élményben volt részem a lányok meccsein, bajnoki címeket, kupagyőzelmet, remek nemzetközi szereplést ünnepelhettünk – ecsetelte Mézes András. – Számomra különleges, hogy most ők álltak mellém. Milyen furcsa is az élet, most ők szurkolnak nekem, most ők biztatnak drukkolásra, szavazásra másokat. Köszönet érte.

Andrásnak egyébként az első és reményei szerint az utolsó munkahelye a posta, és a kézbesítést sem cserélné el semmiért, számára ez a hivatás, ez egy életmód, ez az élete. Éppen szeptember elején volt harmincnyolc éve, amikor először felvette a munkát a postán.

– A Szlovák Gimnázium utolsó tanévében, már májusban elmentem a postára Szántó Pista bácsihoz, az akkori vezetőhöz, és kértem, hogy vegyen fel engem is. Ő azt mondta, hogy minden további nélkül adnak munkát, de nem újságosként számítana rám, hanem inkább kézbesítőt farag belőlem. 1981. szeptember elsején munkába is álltam a csabai postán táviratosként. Akik ezen a területen dolgoztak, arra vágytak, hogy később kézbesítők legyenek. Én kézbesítőhelyettesként folytattam, majd amikor 1983 februárjában a mezőmegyeri kézbesítő nyugdíjba ment, én lehettem a településrész új postása – emlékezett vissza a kezdetekre.

– Számomra, ahogy korábban már említettem, talán a legtöbbet az emberek szeretete jelenti, az, hogy sokan majdnem családtagként tekintenek rám. Egy korábbi interjúban is meséltem arról, hogy sokan ma is Bandikának hívnak, úgy ahogy évtizedekkel ezelőtt megismertek. Ez is egy dicséret, egy elismerés, amiért hálás vagyok nekik.