Mézédes lélekmunkájával csal mosolyt a maszkok alá Mónika

Különleges körülmények, különleges rendelés – olvastam Puskelyné Pacsika Mónika közösségi oldalán egy képaláírást. A fotón a mézeskalácsot készítő hölgy elmélyülten díszítette pompás húsvéti alkotásait. Emlékszem, a nyáron egy kávézó teraszán hennát festett bevállalós hölgyek karjára, vállára. Akkor is a csodájára jártunk. Mónika folyamatosan ötletel, szab, süt, főz, díszít vagy varr – ha a helyzet úgy hozza, szájmaszkokat is.

Mónika öt éve készít mézeskalácsokat. Tegyük hozzá: teszi mindezt az éjszaka csendjében, ugyanis a főállása mellett, a szellemi munkája kiegyensúlyozásaként és lélekmunkaként tekint a mézes foglalkozásra.

– Mindig is kreatívkodtam. Hiszek a saját munka erejében, értékében. Kézműves vásáron nézegettem az árusokat, figyeltem, mi az ami még nem volt jelen az életemben. Nem nagyon találtam olyat – nevette el magát Mónika. A dekorációs technikáktól a virágkötésen, az ékszerkészítésen, a horgoláson, a varráson át, a decoupage, a bútorfestés, szappan- és gyertyakészítésig számtalan módját találta meg lelke kiteljesedéséhez.

– Konyhánkban is évekig magam sütöttem a kovászos kenyeret, aprósüteményt 4 kilónyikat készítettem, üstökben főztem a szörpöket, a lekvárokat. Krémeket és tisztítószereket kevertem. Anyukám próbált rábeszélni anno a mézeskalács-készítésre, de akkor azt mondtam, na ez nem az én világom. Öt éve végül az lett: Nagyváradon megláttam Kenyeres Anikó munkáit, kalocsai mintával, 3D-ben készültek. Akkor estem szerelembe a mézeskaláccsal – sorolta az előzményeket.

– Sokan készítenek mézeskalácsot. Sok, hozzám hasonló mézeskalácskészítő is van, de két termék között mekkora minőség- és technikabeli különbségek lehetnek! Számomra fontos az egyediség. Szeretem az emberek álmait, terveit megvalósítani. Szeretem a kihívásokat, együtt ötletelni az emberekkel, akik azért fordulnak hozzám, mert maguk nem tudják elkészíteni a mézeskalácsot. Ezért arra törekszem, hogy mindig egyedi ajándék születhessen. Örömmel tölt el, hogy eljutott minden kontinensre és Európa 32 országába is szívem darabjaiból egy-egy mézeskalács – mondta sugárzó arccal. S hogy ezt a mosolyt, ő milyen védőmaszkokkal takarja el? Az is egyedi, különleges ám!

– Olyan időket élünk, amikor fontos, hogy figyeljünk egymásra, magunkra. Sok helyen csak maszkkal lehet belépni. Én is elővettem a varrógépet, maszkok készítésébe fogtam. Úgy vélem, az elkövetkező időben hiányzik majd az arcunkról sugárzó mosoly, ezért vidámmá teszem a maszkjaimat. Így született a smiley-s és a nyuszis. Ha csak egy embernek is mosolyt csalok az arcára, még ha nem is láthatom, már megérte. Ezért is örültem, amikor olyan kívánsággal kerestek meg, hogy készítsek maszkos nyuszit. Ez most több okból is aktuális. Szeretem a különleges dolgokat, szeretem, hogy a világ ennyire szép és színes, hogy ennyi megvalósításra váró dolog van körülöttünk. Nem volt kérdés, hogy a letakart édes nyuszifejet vidám maszkkal díszítem.