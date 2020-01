Mesterének ajánlotta tárlatát a csabai művész

A Vasutas Művelődési Házban nyílt meg a minap Szeverényi Mihály festőművész tárlata.

A megyeszékhelyi alkotó kiállítását Gazsy Endrének, egykori rajztanárának, mesterének, mentorának, példaképének ajánlotta. Sőt, egy olyan festmény is szerepel a tárlaton, amit együtt készítettek.

– Az Udvar című emblematikus képet Gazsy Endre festette. Alkotását ráragasztottam egy nagyobb vászonra, és továbbgondoltam az állványnál. Így a Mester halála után harminc évvel közös mű született, de ezen belül jól kivehető az eredeti Gazsy-alkotás – mesélte Szeverényi Mihály.

És hogy mi jellemzi a most kiállított Szeverényi-munkákat? „Kapukról, ablakokról álmodom. Fényváros ez. Utcák, lépcsők, sejtelmes terek, mennyei Jeruzsálem. Angyalok, emberek. Fénnyé válunk mi is. Részeiként a megfoghatatlan, szavakkal kifejezhetetlen nagy egésznek. Ez a jó és a szeretet világa. Csak éppen most még a tükör által homályosan látunk. Akkor viszont színről színre.”

Szeverényi Mihály kiemelte, arról szól az élete, a képei, a szíve-lelke, amit Gazsy tanár úr adott neki útravalóul. A festő hitvallásáról a következőket mondta: „Az élettelen anyagot, sarat, homokot, pasztát, festéket a kezembe veszem, életet lehelek bele, mint egykor a Teremtő. A színek, formák élő üzenetté válnak. Festői, szellemi világomnak a képi megfogalmazása jelenik meg a vásznon. A teremtő erő és az isteni szikra pedig kis tüzeket gyújt a néző lelkében.”

A festőművész tárlata a Vasutasban február végéig tekinthető meg.