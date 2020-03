Mesével kedveskedik a gyerekeknek a csabai óvónő

Ki így, ki úgy próbál segíteni egymásnak a kialakult, nehéz helyzetben. Ujj Nóra, csabai óvónő mesékkel kedveskedik a gyerekeknek.

Ujj Nóra Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen él és a közeli óvodában, a Manóvárban óvónő. A kialakult helyzet miatt természetesen ő is otthon, a négy fal között kénytelen kivárni a járvány végét, azonban úgy döntött, hogy nem adja fel hivatását és az interneten, azon belül is a Facebookon keresztül segít az otthon ülő szülőknek és gyermekeiknek.

Nóra nagyon szeret foglalkozásokat tartani ovisoknak és hiányoztak is neki a kicsik, mert ugyan dolgoznia otthonról is kell, mégsem találkozik napi szinten a gyerekekkel. Párjával együtt gondolkozni kezdtek, hogy miként lehetne a legtöbbet kihozni a helyzetből, ekkor támadt a nagy ötlet: online bábjátékokkal és mesékkel fog kedveskedni a gyermekeknek. Március 16-án este fel is került Nóri mesedobozára az első videó.

Nóri, a mindennapi munka mellett kétnaponta tölt fel új videót és az első két műsora igen nagy sikert aratott. Olyannyira, hogy őt magát is meglepte ez a hatalmas igény online foglalkozásaira.

– Nem számítottam rá, hogy ekkora lesz az érdeklődés, hiszen most csináltam először ilyet. Nagyon sok a pozitív visszajelzés a szülőktől és a gyerekektől is. Sok képet, videót és üzenetet is kapok a nézőimtől – mondta az óvónő.

Nórát nemcsak mostani és egykori óvodásai nézik, már most országszerte várják az újabb tartalmakat. Videóit sokan likeolják, megosztják, és persze kedves, hálás kommentekből sincs hiány.

Az óvodapedagógus elmondta, neki is sokat jelentenek műsorai, örül, hogy legalább ilyen módon tudja a kapcsolatot tartani a gyerekekkel. Reméli, hogy meséivel segíti a kicsiket és a szülőket is egyaránt, hogy átvészeljék ezt az időszakot.

