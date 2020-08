Meseszerű térkép vezeti a túrázókat Gyulán

Meseszerű térképet követve, állomásról állomásra haladva, különböző feladványok megfejtésével kereshetik fel a turisták és a helyi érdeklődők Gyula nevezetességeit a kö­zelmúltban elindult városfelfedező játék keretében. Bár a Gyula (kul)túra elnevezésű program alig néhány hete vált elérhetővé, máris nagy népszerűségre tett szert.

Az ötlet már régebben megszületett bennem, de egy évvel ezelőtt kezdtem komolyabban gondolkodni arról, hogy miként lehet az elképzeléseket megvalósítani – nyilatkozta hírportálunknak Molnár Éva. A játék ötletgazdája és működtetője elmondta, korábban külföldön élt, és akkor állította magában össze a program tervét.

– Mindenképpen szerettem volna valami különlegeset, valami olyat létrehozni, ami egyedi, ami eltér az átlagostól – hangsúlyozta. – Számomra az is nagyon fontos volt, hogy mindezt Gyulán tegyem. A városban születtem, minden ideköt. Mindig is rajzoltam és festettem, így a kreativitás sem áll távol tőlem. A program tervezésekor ezeket az ismereteimet is igyekeztem hasznosítani. Olyan dologban gondolkodtam, amely kellemes időtöltést biztosíthat az érdeklődők számára és népszerűsíti a városunkat.

A Gyula (kul)túra elnevezés egyébként egy összefoglaló név, amelynek részeként hosszú távon több lehetőség is elérhető lesz. Jelenleg gyalogos túrán vehetnek részt a játékos kedvű „felfedezők”, de később kerékpáros és csoportos programok közül is választhatnak majd.

A kaland a város frekventált helyén, a Világóra közelében kezdődik. Az előzetes internetes regisztrációt követően megkapott kód segítségével a játékosok kinyithatják a saját széfjüket, amelyben két darab meseszerű térkép található. Azok vezetik végig a turistákat és a helybelieket Gyula látványosságain. Az állványon harminckét széf található, így elég sokan térképezhetik fel a várost akár egyetlen nap alatt is.

A túra tizenegy állomásból áll, mintegy 2,7 kilométer hosszú, és nagyjából két óra alatt végigjárható. Persze, aki szeretné jobban megismerni az adott különlegességeket, akár hosszabb időt is eltölthet egy-egy helyen.

Molnár Éva kérdésünkre elárulta, a térképeken feladványok szerepelnek, melyek megoldásait az adott állomáshelyen találhatják a túrázók. Akár egy-egy épület falán, a közelében elhelyezett szobron olvashatók a megfejtések, de akadnak meglepetések is. A feladványok nem bonyolultak, hiszen a legkisebbeknek is szólnak.

– A játék célja, hogy kellemes kikapcsolódást nyújtson a családok vagy a kisebb baráti társaságok számára – ecsetelte Molnár Éva. – Szerettem volna egy kicsit elvonatkoztatni a mai internetalapú, facebookos világunktól is. Ezért készültek papírból a térképek. Ezért is fontos, hogy a résztvevők együtt sétáljanak, és könnyed formában ismerhessék meg a várost.

A játék végén nyeremény várja azokat, akik teljesítik a kihívásokat. A cél a Gyulai Várfürdő bejáratánál található, ahol a térkép és a feladványok segítségével összerakhatják a másodlagos kódot, amivel kinyithatják a széfet, amelyben egy családi ajándék várja őket.