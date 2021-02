Mérgezett kutyatápot dobhattak a csabai kertbe

A közelmúltban állatorvoshoz rohant a békéscsabai Borzák István szomszédjával és annak kutyájával. A szomszédja szólt, hogy a kerítés mellett, az udvarán belül gyanús, piros galacsinokat talált, vélhetően patkányméreggel kevert kutyatápot, és fél, hogy elpusztul berni pásztora.

– A kutya szájából azonnal kivettünk egy darabot, s rohantunk vele az állatorvoshoz – mondta el hírportálunknak a békéscsabai Keleti kertekben élő Borzák István. Hozzátette, a szomszédja már tavaly decemberben is átélt hasonló szituációt, ami felért egy rémálommal. A kutyája orrából folyt a vér, nagyon rossz állapotba került, kétséges volt, megmarad-e. Minden jel arra mutatott, hogy az állatot megmérgezték, erre gyanakodott az ebet ellátó orvos is.

– Szörnyű volt karácsony előtt ezt átélnie, azt lesni hosszú napokig, hogy elvérzik-e a kutya, vagy megmarad

– mondta el a férfi, hozzáfűzve, az állat decemberben csúnyán köhögött, utóbb kiderült, azért, mert tele volt vérrel a mellürege. Az incidenst szerinte csak azért élhette túl, mert nagytestű és azonnal megfelelő szakemberhez került, aki elkezdte adagolni az ilyenkor szokásos K1 vitamint.

Dr. Sprőber Zoltán elmondta, mérgezésnél legtöbbször patkány- vagy egérméreg kerül az állatok szervezetébe, mindkettő rendkívül alattomos, véralvadásgátló hatással bír és csak 48–72 óra múlva fejti ki hatását. Ha a tünetek jelentkeznek, akkor általában már késő.

– Sokszor csak a vérátömlesztés, intenzív kezelés segít – emelte ki a békéscsabai állatorvos, hozzáfűzve, gyakori ellenség a fagyálló is, ami az alkoholnál édesebb, illatosabb és már kis mennyiségben is halálos. Ha ebből iszik egy állat, mindössze 6–8 óra áll rendelkezésre, hogy megmentsék, mert veseelégtelenség alakul ki. A hánytatásnak sincs sok haszna, mert a fagyálló már a nyálkahártyákon keresztül is felszívódik. Az állatorvosok ilyen esetekben alkoholos infúzióval kezelik az áldozatot, de a tünetek fellépte után már csak 20 százalék esély van az életben maradásra.

Borzák István elárulta, hogy múlt pénteken, amikor a piros golyókat megtalálta a szomszédja, valamennyit összeszedték: még az utcán is volt, nemcsak az udvaron belül.

– Neki egy, nekem két gyermekem van, a legkisebb még csak 5 éves, bele sem merek gondolni, mi történik, ha ő találja meg a piros galacsinokat és valamilyen édességnek hiszi

– mondta el a férfi. Hozzátette, szomszédja még akkor este feljelentést tett a rendőrségen, a galacsinból pedig tettek el mintát egy későbbi analizáláshoz. A másik kutyáját, a törpetacskót is megfigyelik, kapja a K1 vitamint, mert nem tudják, ő evett-e a kertbe szórt anyagból. A várakozás idegőrlő, de bíznak benne, hogy a kutyák rendbe jönnek és a rosszakaró, akit vélhetően az ugatás zavart, kézre kerül és más állatnak nem akar többé ártani.

A rendőrségen elmondták, a békéscsabai kapitányság a feljelentés alapján már elrendelte a nyomozást, vizsgálják az eset körülményeit.