Mentőtiszt látja el az ügyeleti feladatot

Várhatóan augusztus elsejétől mentőtiszt látja el az egészségügyi ­ügyeletet Mezőberényben­, illetve a környező településeken, így Köröstarcsán, Kamuton és Csárdaszálláson is. A változások mögött több ok húzódik meg, ugyanakkor hasonló rendszer már sok településen működik eredményesen.

Hosszú egyeztetési folyamat után – figyelembe véve, hogy az utóbbi időben nem lehetett megfelelő orvost találni az ügyelet ellátására, a környékbeli településekkel együtt döntve, a mezőberényi egészségügyben dolgozókkal konzultálva – orvos helyett mentőtiszt látja majd el a feladatot Mezőberényben, valamint Csárdaszálláson, Kamuton és Köröstarcsán.

Mindezt Siklósi István, Mezőberény polgármestere jelentette be néhány nappal ezelőtt a Facebook-oldalán. Mint minden újítás, úgy ez a változás is vitát váltott ki, de egy idő után úgy tűnt, a lakosság arra az álláspontra helyezkedik, hogy meg kell adni az esélyt az átalakított rendszernek.

Siklósi István elmondta, az elmúlt időszakban számos negatív vélemény alakult ki az ügyeleti rendszerrel kapcsolatban.

– Mindenképpen szükségesnek tűnt a változtatás – tette hozzá a ­településvezető. – Sajnos, jelenleg olyan a helyzet, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi viszonyok között nem lehet megfelelő orvost találni a feladat ellátására, egy-egy háziorvosnak például abszolút nem motiváló, hogy az ügyeleti rendszerben dolgozzon. Ahogy a Facebook-posztomban is leírtam, miután kardinális kérdésről van szó, rengeteget egyeztettünk a problémák megoldása érdekében. Dévaványán és az országban más helyeken már működik, hogy mentőtiszt végzi a feladatot, és a tapasztalatok jók.

Kérdésünkre Siklósi István kiemelte: az ügyeletes mentőtiszt székhelye Mezőberényben lesz, de munkáját orvos felügyeli majd Gyomaendrődről. A mentőtiszt egyébként két dolgot nem tehet meg: nem írhat fel gyógyszert – ez elvileg nem is az ügyelet feladata –, illetve a halál beálltát nem állapíthatja meg. A szolgáltató egyébként marad, miként az ügyelet székhelye is, a telefonszámok a későbbiekben megváltoznak, de erről egyrészt tájékoztatják majd a lakosságot, másrészt egy ideig átirányítással a régiről is elérhető lesz az új szám.

– Remélhetőleg empatikusabb, a sürgősségi ellátásban nagyobb tapasztalattal rendelkező mentőtisztek a lakosság megelégedésére végzik majd feladatukat – húzta alá Siklósi István, aki nem zárta ki, hogy csak egy évre szól majd az új rendszer, mert úgy tudják, hogy állami szinten is folynak az egyeztetések az ügyeleti ellátás átszerve­zéséről.