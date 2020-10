Megyeszerte az 1956-os forradalomra emlékeztek

Békés megyében több helyen rendhagyó módon emlékeztek az 1956 október 23-i forradalomra és szabadságharcra.

Több helyen emlékeztek Békéscsabán

A megyeszékhelyen Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is koszorúzott pénteken, amelynek kapcsán elmondta, a koronavírus-járvány miatt idén másképp zajlanak az október 23-i ünnepi programok, viszont ebben a helyzetben is illik mindannyiunknak megemlékezni. Utóbbit persze a szükséges óvintézkedések betartásával, például egy szűk körben elhelyezett koszorúval ajánlott most megtenni.

Néma főhajtással tisztelgett az ’56-os forradalom hősei előtt városvezető társaival Szarvas Péter polgármester is a Nagy Imre szobornál, aki a forradalom és szabadságharc kapcsán hírportálunknak elmondta, 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. Hiszen e nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. Éppen ezért arra kért minden csabait, hogy méltósággal emlékezzen – a koronavírus miatt ezúttal a közös ünnepség kihagyásával – mindazokra, akik bátran kiálltak a magyar nemzet szabadsága mellett.

Az LMP nevében pedig Takács Péter Dél-alföldi regionális elnök és Honfi Pál elnökségi tag koszorúzott az Aradi Vértanúk ligetében található 56-os kopjafáknál. Az emlékhelyet a forradalom 50. évfordulóján 2006-ban avatták fel a szabadságharcosok emlékére és tiszteletére. Nekem jutott az a megtiszteltetés akkor, hogy mint az 56-os városi Emlékbizottság titkára avatáson beszédet mondhattam – mondta el Takács Péter, aki szerint a történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, mint október 23.

Zászlófelvonással emlékeztek Szarvason

Zászlófelvonással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottak pénteken Szarvason.

Ugyan a szokásosnál szűkebb körben, de megtartották Szarvason az október 23-i megemlékezést pénteken. Az eseményen Babák Mihály polgármester köszöntötte a jelenlévőket, melyben elhangzott, 56′-os hőseink bátran és keményen harcoltak a szabadságunkért, ezért kell máig dicsőséggel, büszkeséggel és lelkesedéssel emlékeznünk. Hozzátette, nagy tisztesség az, ha tudunk ünnepelni és megemlékezni, főként akkor, ha egy ilyen fontos esemény kapcsán tesszük azt. A városvezető után Dósa Zsuzsa, Kisfaludy- és Domján Edit díjas színész és művészeti igazgató elárulta, a megemlékezésen túl még egy különleges pillanatnak lehetnek tanúi az érdeklődők, hiszen Forschner Rudolf szarvasi lokálpatrióta, az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének tagja a történelmi zászlósor 56′-os zászlajának másolatát adományozta szülővárosának, Szarvasnak. A zászlót Babák Mihály és Szenes János, a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány elnöke vette át, aki maga is megosztotta ünnepi gondolatait. Végül, a Cervinus Teátrum művészeinek műsora után az új zászló felvonásával zárták rendezvényüket.

Az emlékparkban idézték fel a mezőberényi történéseket

A magyar ’56 ma is érvényes, jelentéssel bíró eseménye Európa huszadik századi történelmének, mert zsinórmértéke a szabadságnak. Azok szabadságának, akik magukat nem csak egyénként, hanem nemzetként határozták meg, akiknek a bátorságát éppen az adta, hogy közösségként élték meg egymást, hazának élték meg az országukat – hangsúlyozta Körösi Mihály, Mezőberény alpolgármestere a városi 56-os emlékparkban megtartott pénteki délelőtt megemlékezésen. Mint a városi honlap tudósításából megtudtuk, az alpolgármester beszédében felidézte az 1956-es események berényi történéseit. Az emlékmű mögött ’56-os fotókból láthattak kiállítást a megemlékezők. Közreműködött Gulyás Attila és Lakatos Mónika színművész.

ELŐZMÉNYEK:

Elhelyezték a megemlékezés koszorúit Gyulán

Helytörténeti sétával emlékezett a csabai egyesület