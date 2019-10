Megyénkben is reneszánszát éli a mosható pelenka

Manapság egyre fontosabb szempont az anyák számára, hogy környezetbarát termékeket, anyagokat, kozmetikumokat használjanak. Ezért a mosható pelenka reneszánszát éli, amely sokkal modernebb, kezelhetőbb, mint a régi, nagyszüleink korában használatos ­darabok.

A mosható pelenka tökéletes megoldás lehet mindazon anyák számára, akiknek fontos a környezettudatosság. Hiszen az eldobható pelenkák kényelmesek ugyan, de nehezen bomlanak le, ezért sokáig szennyezik a környezetet. Egy kutatás szerint az eldobható pelenkákból egy baba a szobatisztaság eléréséig egy tonna hulladékot termel, ráadásul a szeméttelepen legalább egy évszázadig megmaradnak.

Dávid Nóra még mielőtt a kislánya, Laura megszületett volna, már tudta, hogy mosható pelenkát fognak használni. – Ami mellette szólt, hogy nem szennyezzük a környezetet, nem kell popsikrémet használni, mert természetes anyaggal érintkezik a pici bőre, illetve az eddigi tapasztalatok alapján hamarabb válik szobatisztává az a kisgyermek, amelyik mosható pelenkát használ – hangsúlyozta. Hozzátette, minden gyermeknek más fazon a megfelelő, így ő is csak hosszas kísérletezést követően találta meg kislányának a tökéletes külső és belső betéteket.

– Meg kell találni azt a fazont, amelyik a legjobb a babának, a legtöbb nedvességet szívja be és a legideálisabb a csípőjének – fogalmazott az anyuka.

Ancsinné Imling Tímea, második gyermeke születése előtt, a helyi hordozóklubban találkozott először a mosható pelenkákkal. Ott volt lehetősége megnézni, kipróbálni a különböző fazonokat, méreteket. – Eleinte úgy gondoltam, hogy biztos nem lesz időm mindig mosni a betéteket, de amint elkezdtük használni, szinte rögtön beleszerettem. Egyre kevesebb szemetünk lett, mára pedig már, az éjszaka kivételével, mindig mosható pelenkát teszek Noémire – mondta el a kétgyermekes anyuka.

A belső betétek készülhetnek bambuszból, frottírból, kenderből, amihez még egy nedvességzáró külső betét is szükséges. – Ezek színes, vidám mintájú darabok, amik nyáron kimondottan öltöztetik a babákat – osztotta meg.

Márki Gabriella, mielőtt édesanya lett, a Körösök Völgye Látogatóközpontban dolgozott, ahol központi téma a környezettudatosság. Itt hallott először arról, hogy létezik a mosható pelenkáknak egy új generációja, ami teljesen más, mint amibe egykor édesanyja csomagolta. – A kisfiam születése előtti hónapokban olvastam a mosható pelenkákról, ezután vártam a megfelelő alkalomra. Végül azért léptem a tettek mezejére, mert úgy gondoltam, ha már úgyis mindennap kell mosnom, miért ne moshatnám a textilpelenkákat, amik ráadásul sokkal környezet- és pénztárcabarátabbak eldobható társaiknál – emlékezett vissza.

Egy kompaktabb pelenkarendszert választott, amit mint mondja, pont olyan könnyű ráadni kisfiára, akár egy eldobható pelenkát. – Nem bántam meg a döntésemet, hiszen most a kisebb fiammal a bölcsődében is ugyanazt használjuk, amit akkor a bátyjának vettem. A készletem nagy része pedig még az unokáimat is ki tudná szolgálni – tette hozzá.