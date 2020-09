Megújult a volt kúria Békéscsabán

Megújult a volt Szalay-kúria, az egykor óvodaként szolgáló, majd az Andrássy Úti Társaskörnek is otthont adó Andrássy út 38. szám alatti épület Békéscsabán. A beruházást hétfőn adták át ünnepélyes keretek között.

Vass Csaba, a városfejlesztési cég munkatársa lapunknak elmondta, a fejlesztés során a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) részeként szigetelték a homlokzatot, a zárófödémet, korszerűsítették a központi fűtési rendszert, felújították a külső nyílászárókat, napelemes rendszert telepítettek, valamint akadálymentesítettek. Városi forrásból pedig modernizálták az elektromos hálózatot, LED-es világítást építettek ki.

Nagy Ferenc alpolgármester kifejtette, a koronavírus-helyzet miatt, akkor, amikor bevételek maradnak el várhatóan, fontos, hogy az önkormányzat lehetőség szerint csökkentse a kiadásait. Ezt a takarékoskodást teszik lehetővé a városban futó energetikai beruházások. Azok révén, a TOP elemeként egyrészt korszerűsítik az épületeket – például óvodákat, iskolákat, kulturális intézményeket –, hogy azok fenntartása olcsóbb legyen. Másrészt pedig immár hazai forrásból, a Modern Városok Program részeként napelemparkot építenek a városi sportcsarnok környékén, hasznosítanák a geotermikus hőt, korszerűsítik a közvilágítás rendszerét, valamint elektromos autóbuszokat vásárolnának. Hangsúlyozta: ezek a fejlesztések hosszú távon térülnek meg.

– Az Andrássy út egyik legszebb, korábban ifjúsági célokat szolgáló épülete újult meg, igaz, akad még tennivaló – mondta Nagy Ferenc, aki szerint a korszerűsítésnek köszönhetően könnyebb lesz hasznosítani, bérlőt találni az épületbe.

Kozma János, a vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója fontosnak nevezte, hogy most egy üzleti célú ingatlant újítottak fel Békéscsabán. A fejlesztés révén minimális fenntartási költséggel üzemeltethető az épület. Sorolta, hogy milyen elemeket tartalmazott a beruházás, és hogy a cég saját forrásból is végzett munkálatokat, belülről is igyekeztek komfortossá tenni. A több bejárattal rendelkező ingatlan egyharmadát, egy 176 négyzetméteres részt ki is adtak egy pénzügyi befektető részére, bízik benne, a többi részre is találnak bérlőt – a szükséges munkákat a kiadás előtt elvégzik –, és hogy összességében nagyobb hasznot hoz az épület a város számára.