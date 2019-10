Megújul a városközpont, javul az úthálózat

Olyan beruházások valósulnak meg, amelyek nem csupán hasznosak, de igazi gyöngyszemei is a településnek és hozzájárulnak Füzesgyarmat városias küllemének, hangulatának alakításához.

Az elmúlt időszak fejlesztéseiről beszélt portálunknak dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője és Bere Károly polgármester. Dr. Kovács József a település számára fontos projektekről szólva kiemelte, megvalósult a várt szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, illetve megépült a Közösségi Központ, valamint a Kiserdei Tanuszoda is.

Bere Károly úgy fogalmazott, ezek a beruházások nem csupán hasznosak, de igazi gyöngyszemei is a településnek és hozzájárultak Gyarmat városias küllemének, hangulatának alakításához.

Dr. Kovács József elmondta, hamarosan megújul a Hegyesi János Városi Könyvtár épülete, amely modern külsővel, és a 21. századi követelményeknek megfelelő szolgáltatásokkal várja a lakosságot. Emellett parkok is megszépülnek a városközpontban, többek közt burkolatcserékkel, zöldfelület-rendezéssel és a meglévő fák kezelésével. Ehhez kapcsolódóan új utcabútorokat, növénydézsákat, hulladékgyűjtőket, információs táblákat, padokat is kihelyeznek.

Az országgyűlési képviselő szerint a füzesgyarmatiak régóta szeretnék, hogy valódi rendezvénytér és közösségi park is kialakításra kerüljön. Ez pedig szintén megvalósul.

– A Bacsó, Áchim és Somogyi utcákat szilárd burkolattal látjuk el, de aszfaltot kaptak a Baross és a Báthori, az Aradi és a Lehel utcák is. Most készülnek a Nagyváradi, a Vajda, a Szabadkai, az Áchim, a Somogyi, a Bacsó, a Sárrét, a Kőrösi Csoma, az Attila utcák és az elkerülő út egy része, tavasszal indul a központ felújítása és az elkerülő út folytatása, a Garai tér rendezése, ipari park kialakításával. Szilárd burkolatot kap a Csokonai és Szabadkai utca is – mondta Bere Károly.