Megújul a művelődési ház Körösnagyharsányban

A végéhez közeledik a művelődési ház felújítása Körösnagyharsányban – mondta Győri Zoltán polgármester, hozzátéve, az intézményt két beruházás érinti. Azok a Magyar Falu Program – annak keretében 18 millió forintot nyertek –, valamint egy magyar–román határon átnyúló projekt részeként valósulnak meg.

A belső munkálatokkal, így például a parketta csiszolásával, a festéssel és mázolással teljesen végeztek, az elaggott nyílászárókat, így a bejárati ajtót és ablakokat ugyancsak kicserélték. A külső munkálatok a közeljövőben várhatók, szükséges rendbe tenni a bejáratnál lévő lépcsőt, mivel jelenleg igen csúszós, és emiatt balesetveszélyes.

A színpadot is korszerűsítették, valamint korszerű hang- és fénytechnikai berendezéseket szintén vásároltak, ám azokat egyelőre nem szerelték be. Győri Zoltán hangsúlyozta, több csoport, közösség működik a művelődési házban, nekik megfelelő körülményeket teremtenének a beruházások segítségével. Szeretné, ha a jövőben az eddiginél is kedveltebb közösségi színtérré válna az intézmény.