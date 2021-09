Zajlik a Kórház utcai híd felújítása

A Munkácsy-negyed kialakítását célzó, a Modern Városok Program keretében megvalósuló projekt során teljes körű rekonstrukción esik át a Kórház utcai híd.

– A statikailag és építészetileg is megújuló híd jellegzetes kialakításával, klasszikus hídfőkkel, hídvilágítással, korlátaival visszakapja eredeti stílusát. A beruházás keretében a híd szerkezete és a burkolata is megújul, valamint a járda is szélesebb lesz. A munkálatok várhatóan 2022. április második felében fejeződnek be. A munkálatok előrehaladását a napokban személyesen is megtekintettem. A helyszíni szemle során örömmel láttam, hogy újra nyitva van a liget melletti kis büfé, ahol most különféle ízesítésű lángosokat lehet kapni – olvasható Szarvas Péter Facebook-oldalán.