Megújul a gyulai Kálvária-domb és környezete

Térségi szinten is egyedülálló egyházi emlék rendbetételére nyílik lehetőség Gyulán.

Két pályázatnak köszönhetően, összesen közel 16 millió forintból újul meg a gyulai Kálvária domb és környezete, a stációk és a kápolna.

A helyszínen megtartott péntek délutáni sajtótájékoztatón Alt Norbert alpolgármester elmondta, a Leader pályázati kiíráson az önkormányzati Wenckheim Krisztina Közalapítvány 11 millió forintot nyert el a terület épített és természeti környezetének rendezésére. Emlékeztetett arra, hogy a civil szervezet évekkel ezelőtt a domb közvetlen közelében létrehozta a helyi Tündérkertet, ahol őshonos Kárpát-medencei gyümölcsfákat gyűjtenek, ültetnek, oltanak, szaporítanak.

Pomázi Ferenc, az alapítvány kurátora kiemelte, a régi gyümölcsfajták kertje a Nemzeti Összetartozás Éve szempontjából is jelentős, hiszen Erdélyre valamikor Európa gyümölcsös kertjeként tekintettek, a hegyoldalak teraszain található fák azonban lassanként eltűntek. A területen ezek megőrzésére is törekednek. A régi gyümölcsfajták kertje nemcsak a Kárpát-medence, valamint a Körös-vidék hagyományos fajtáinak gyűjteménye, hanem bemutatja a földrajzi táj kiskerti gyümölcskultúráját is.

Dr. Görgényi Ernő polgármester kifejtette, a 11 millió forintból szórt parkolót létesítenek, kihelyeznek egyebek mellett 4 négy fedett asztalt és padot, felújítják a díszvilágítást, biztosítják a Tündérkert öntözőszivattyújának elektromosenergia-ellátását. A beruházás részeként javítják a kápolna cserépfedését, felújítják a vakolatát, az épület hagyományos mészfestést kap. A stációk cserépfedését és fa tartószerkezeteit ugyancsak kijavítják, a kápolna tövében kavicssávot létesítenek, felújítják a lábazati vakolatot, a homlokzaton fa-beton könyöklőt helyeznek el, egy faházat helyeznek ki, és beszereznek egy fűnyíró traktort.

Kovács Péter atya, gyulai plébános elmondta, a térség legértékesebb Kálváriájának környezete újulhat meg. Kitért arra, hogy egyházuk további 4,8 millió forintot nyert a kápolna felújítására egy örökségvédelmi pályázaton.

Veres András a városrész önkormányzati képviselő hangsúlyozta, a felújítás méltó környezetet biztosít majd mind a kegyhely, mind a Tündérkert számára.