Megújul a gyulai Galbácskerti óvoda

Letették a megújuló Galbácskerti óvoda alapkövét csütörtökön délelőtt az intézmény udvarán.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, az önkormányzat 170 millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon a Törökzugi, a Galbácskerti Óvoda, valamint a Gyulavári óvoda játszóudvarának felújítására. Az említett TOP-os forráshoz további 138 millió forint önerőt biztosít a város.

A polgármester kiemelte, a Galbácskerti óvoda 150 millió forintos korszerűsítése során a teljes épület megújul. Az utcafronton lévő két csoportszoba összevonásával tornaszobát alakítanak ki. A két csoportszoba az újonnan megépülő óvodarészen kap helyet, illetve a tetőtérben újabb egy csoportszobát is létrehoznak. Emellett további fejlesztések is megvalósulnak. Közel négymillió forintból pedig eszközöket szereznek be.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő az oktatási intézmény fejlesztésével kapcsolatban a héten elkezdődött Családvédelmi Akcióterv várható jótékony hatásairól is szólt. Külön hangsúlyozta, hogy Gyulán folyamatosan újulnak meg az oktatási és a nevelési intézmények.