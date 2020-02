Megújul a gyomaendrődi Vidovszky-képtár

A gyomaendrődi intézmény az Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatán nyert közel 3,5 millió forintot.

Megyeriné Csapó Ildikó kuratóriumi elnök hírportálunknak elmondta, a projekt során az intézményben 84 folyóméter galériasínt szerelnek fel, amely a képek praktikus felfüggesztéséhez nyújt majd hathatós segítséget. Továbbá a belső világítást is korszerűsítik, az épület kültéri részén pedig mozgásérzékelő reflektorokat és kamerákat állítanak szolgálatba a nagyobb biztonság és költséghatékonyabb működés miatt.

Mindezek mellett a riasztórendszert is fejlesztik annak érdekében, hogy mindegyik teremben teljes körűen működhessen. Hozzátette, ha már átalakítás zajlik, akkor kihasználják az időt arra is, hogy a kiállítótermek falait újra kifessék, továbbá külső tájékoztató táblát is elhelyeznek majd.

A fenti munkálatok idejére a képtár bezárja termeit a közönség előtt, tervezetten áprilisban nyit majd ki újra. A Vidovszky Béla Városi Képtár 1993-ban nyílt meg, jelenleg hat teremben, a városhoz kötődő művészek alkotásait tárják állandó kiállításon a közönség elé.