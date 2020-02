Megtörtént a geodéziai felmérés: víznyelőket létesítenek a gyulai parkban

Hamarosan nyolc víznyelő létesülhet a gyulai Szent Miklós parkban. A területen esetenként megállt a csapadékvíz és az öntözővíz, a problémát várhatóan még a turistaszezon előtt orvosolják. Az e-számlák, valamint az Új-református temetőben gondokat okozó autós behajtások kérdése is szóba került a képviselő-testület közelmúltbeli ülésén.

A Szent Miklós park mély fekvésű terület, emellett csekély a talaj vízáteresztő képessége – emelte ki a Szalai György (Városbarátok) kérdésével kapcsolatos interpellációra Molnár Csaba, a polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője. A szakember elmondta, a mélyebb pontokon éppen ezért előfordult, hogy visszamaradt a csapadék, illetve esetenként az öntözőrendszer vize, mivel az említettek miatt az nem tudott elszivárogni.

Mint ismert, tavaly megtörtént a patinás Szent Miklós park felújítása, rehabilitációja. Molnár Csaba ennek kapcsán kifejtette, a tervezést követően derült ki, hogy a probléma fennáll, amivel kapcsolatban mind a kivitelező, mind a műszaki osztály munkatársai rögtön jelezték, hogy megoldást kell találni. Ennek folyományaként geodéziai felmérés alapján elkészült egy olyan terv, ami meghatározta a mélyebb pontokat, illetve, hogy hol szükséges víznyelőket létesíteni. Eszerint a csobogó környékén három, a várkert bejáratának környékén öt víznyelőt alakítanak ki, amelyek képesek lesznek befogadni a lehullott csapadékot. A vizet pedig a Kossuth Lajos utcai zárt csapadékelvezető rendszerbe vezetik majd át.

Kiss Szabolcs (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába az új parkolók, mégis sokan hajtanak be a Új-református temető területére, köztük olyanok is, akik mozgásukban nem korlátozottak. A képviselő egyebek mellett arra is rákérdezett, hogy lehet-e korlátozni az autóforgalmat, illetve a közlekedés kárt tehet-e a temetőn belüli utakban.

Molnár Csaba elmondta, hogy a temetők egyházi tulajdonban és fenntartásban vannak, és mindegyik temetőre szabályzatot is alkottak. A gépkocsival történő közlekedés egyébként tilos a temetőben. Csak engedéllyel hajthatnak be legfeljebb öt tonna össztömegű járművek. A református egyház levélben adott tájékoztatást arról, hogy szankciókat nincs módjuk alkalmazni, éppen ezért a helyzet megoldására sorompó felállítását tervezik.

Szalai György másik kérdésére Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az elektronikus számlázás előkészítése zajlik. A szükséges szoftverfejlesztést kiadták, 2020 első felében a közületeknél tervezik azt bevezetni, majd a tapasztalatokat figyelembe véve a lakosságnál esetében is megtörténhet mindez az esztendő második felében.

Összesen nyolc víznyelőt létesítenek hamarosan a Szent Miklós parkban.