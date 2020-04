Megtartják az ünnepi rítusokat Békés megyében

Az ünnepi istentiszteletek és a misék is a szokásostól eltérően alakulnak ebben az esztendőben a koronavírus-helyzet miatt Békés megye egyházainál. A húsvét üzenete azonban maradt – és talán a szokásosnál is érvényesebb –, miszerint mindig van remény az újrakezdésre.

Szigeti Antal békéscsabai katolikus plébános elmondta, a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, és ahogyan a karácsonyra az adventi időszak készíti fel a hívőket, úgy az előbbire a nagyböjti idő ad alkalmat. Ilyenkor úgy készülünk, hogy bűnbánatot, illetve lelki napokat tartunk, szent­gyónást végzünk és többet imádkozunk. Ajánlatos továbbá a böjtölés és a jó cselekedetek gyakorlása is. Erre buzdítják a híveket a vasárnapi szentmiséken, igehirdetésekben.

Ebben az esztendőben viszont nem mehetnek a hívek a templomba a járványveszély miatt. Ezért valamennyi lehetséges hírközlő eszközön – Facebook, Messenger, Youtube, e-mail, telefon, televízió – keresztül arra kérik őket, hogy mindenki az otthonában ünnepelje meg eme jeles napokat.

A plébános kifejtette, nagypéntek és húsvét egymásra épülő ünnepek. Nincs egyik a másik nélkül. Krisztus szenvedése és halála által jött az ő feltámadása. Áldozat által a megváltás, a megigazulás, az új élet, mely már az örök élet kezdete.

Az idei ünnep üzenete is éppen ez. Hiszen mi, emberek szívesen kihagynánk a most zajló folyamatból a szenvedést és a halált, de sajnos nem lehet. Ebben a világot megrengető járványban pedig talán rádöbbenünk arra, hogy mennyire törékeny az emberi sors. Türelemmel kell viselnünk ezt a próbatételt annak reményében, hogy a földön is jönnek még boldogabb napok, évek, de ezért nekünk is tennünk kell. Nemcsak gazdaságilag, hanem lelkileg is. Kevesebb gyűlölködés, több összefogás, egymásra figyelés szükséges mindannyiunk részéről.

Kutyej Pál, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze elmondta, egy rendkívül speciális helyzet állt elő idén a COVID-19 járvány miatt, hiszen az utóbbi kétszáz évben nem igazán fordult elő olyan, hogy ne lett volna ­vasárnapi istentisztelet. Mindez ugyan most a technikának köszönhetően megvalósul, de nem a szokásos, személyes találkozással járó formában. Hasonlóképp alakulnak a húsvéti alkalmak is, amiket Facebookon és tele­vízión követhetnek a hívők.

Hírportálunk megkeresésére kifejtette továbbá azt is, az a keresztények legnagyobb ünnepe, amikor a Megváltó feltámadt. Számukra most azt üzenheti, hogy van esélyünk, még a válságok közepette is. Hozzátette, a nagypéntek pedig inkább az elcsendesülésről szól. Végül elmondta, az ünneptől függetlenül az egyház és Isten üzenete a járvány idején is az, hogy nem vagyunk egyedül.