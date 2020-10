Megszerették a nézők a gyulai Toldi-filmet

A döntőbe jutott ötven alkotás közül az ötödik, a nagyjátékfilmek között pedig a legtöbb szavazatot kapta a komlói Hét Domb fesztiválon a gyulai Toldi film – tájékoztatta hírportálunkat Kónya István. A város alpolgármestere, az alkotás producere elmondta, eredetileg oktatási segédanyagnak szánták diákok és pedagógusok számára a pályázati támogatásból elkészült filmet, ám munka közben továbbgondolták az eredeti koncepciót, és több mint egyórás nagyjátékfilmet készítettek el helyi fiatalok, helyi szereplők és legendás színészek közreműködésével.

– Tavaly két telt házas előadáson mutattuk be a gyulai Toldit a kulturális központban, majd a Partiumban is volt egy premierünk, ugyancsak nagy sikerrel – tette hozzá Kónya István. – Emellett is szerettük volna minél többekkel megismertetni a történetet. Sajnos a Kolozsvári Magyar Napokon nem vehettünk részt a járvány miatt, a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztiválra és a komlói Hét Domb Filmfesztiválra viszont örömmel neveztünk. Baranyai Tamás rendező fontosnak tartotta, hogy szakmai visszajelzéseket is kapjunk, amivel maximálisan egyetértettünk. Ezért ugyancsak lényeges volt a jelenlétünk a két programon.

Kónya István elmondta, a Toldi mindkét helyen bekerült a döntőbe.

– Díjat ugyan nem sikerült nyernünk, de több kedvező visszajelzés is érkezett. A Bujtor István Filmfesztiválon például arra kértek minket, hogy tartsuk együtt a csapatot, és lehetőség szerint folytassuk a munkát, akár a trilógia további két részének feldolgozásával – tette hozzá az alpolgármester. A Hét Domb Fesztiválon pedig a döntőbe került félszáz film közül az ötödik, a nagyjátékfilmek közül pedig a legtöbb szavazatot kapta a Toldi. Ezt komoly elismerésnek tekintjük, és örülünk, hogy a nézőknek is tetszett az alkotás.

A negyedik helyezettől alig 15 voks választotta el a gyulai filmet.

– Természetesen nem feledjük az eredeti célunkat. Hamarosan megfelelő formában átadom a filmet Teleki-Szávai Krisztinának, a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójának. A Toldi így a tankerület valamennyi általános és középiskolájában elérhető lesz – folytatta a gondolatot Kónya István. – Hosszú távon pedig abban bízunk, hogy az ország valamennyi iskolájába eljuthat az alkotás.

Az alpolgármester beszámolt arról is, hogy megvolt a film tévépremierje is. Október 12-én, hétfőn a Gyula Televízió tűzte műsorára a Toldit, amely rögtön számos kedvező visszajelzést érdemelt ki. Zajlanak az egyeztetések arról, hogy később az interneten is megtekinthetővé teszik a produkciót.

