Megszépült az utca Békésen

A békési Karacs Teréz utca több száz méteres szakaszán folytatódott a Kezed munkája elnevezésű környezetszépítő program szombaton. A résztvevők füvet és sövényt nyírtak, összeszedték a zöld- és a kommunális hulladékot, szebbé tették a városrészt.

Imádok itt lakni, soha nem költöznék máshová. Bár a Karacs Teréz utca a főtér közvetlen közelében található, mégis csendes a környék és rengeteg a zöld. Saját érdekünk, hogy ezt a környezetet megőrizzük, lehetőség szerint még szebbé, még ízlésesebbé tegyük – mondta el lapunknak Békefi Istvánné, majd kiemelte: mindezek miatt tartotta fontosnak, hogy bekapcsolódjon a kezdeményezésbe. A hölgy a gyomlálásban, a gereblyézésben és a terep rendezésében egyaránt részt vállalt.

Ugyancsak alaposan kivette a részét a munkából Pocsai Ferenc.

– Otthonunk környezetének rendben tartása nagyon fontos. Szerintem igényes ember eleve nem szemetel – fogalmazott. – A Karacs Teréz utcában sok a növény, sok a fa, hangulatos környék, de természetes módon zöldhulladék is keletkezik. Ennek összegyűjtésében is részt vettem szombaton. Először gereblyéztem, majd zsákokba pakoltam, pakoltuk közösen a már említett növényi részeket. Pocsai Ferenc – aki egyébként emellett nagy horgász is – az Élővíz-csatorna partján szemetet is szedett.

– Sokat pecázom itt, a horgászhelyem mellett mindig összegyűjtöm az eldobott energiaitalos- és sörösdobozokat. Mindig van belőlük. Most egy kicsit nagyobb részt jártam körül.

Polgár Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő a szombati akció főszervezője lapunknak elmondta, a helyi Fidesz–KDNP-frakció tagjaival azért hívták életre a kezdeményezést, hogy felhívják a figyelmet arra: összefogással, közösségben mennyi mindent tehetnek környezetükért.