Megörökítette a tüzet, az év fotói közé kerültek a képei

A békéscsabai István malomban keletkezett tűzről, a patinás épületben pusztító lángokról készített felvételeivel egyedüliként került be Békés megyéből az Év fotói 2019 című kiadványba lapunk munkatársa, Imre György.

– Komoly megtiszteltetésnek tartom, hogy két képem is ott lehet a rangos kiadványban. Biztos vagyok benne, hogy a kiválasztás során jelentős szerepe volt annak, hogy egy, az egész országot megrázó, sajnálatos eseményt örökítettem meg a Békés Megyei Hírlap számára – fogalmazott a fotóriporter. – Nagyon ritka, hogy ilyesmi előfordul. Az eseményeket pedig éppen ezért nemcsak az egész magyar média, de a közvélemény is élénk figyelemmel kísérte – jegyezte meg. Imre György elmondta, amikor munkatársai riasztották, hogy ég az István malom, először el sem akarta hinni.

– Az épület az egyik fontos szimbóluma Békéscsabának, és olyan erővel magasodik a belvárosban, hogy szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy lángok pusztítják – fogalmazott. – Természetesen, amint hívtak, azonnal siettem a helyszínre, és igyekeztem, ha lehet ilyen szituációban ilyet mondani, a lehető legélethűbben megörökíteni a tüzet és a tűzoltók elképesztő munkáját. A Magyar Fotóriporteri Szakosztály pályázatára öt fotót küldtem be, azokat a képeket, amelyek szerintem a leginkább jellemezték a történéseket. Ebből kettő került be a kiadványba.

Imre György hangsúlyozta, bízik abban, hogy a malom megújulhat, és akkor is ott lehet majd az eseményen. Az István malom majdnem egy évvel ezelőtt, 2019. május­ 21-én gyulladt és égett ki. Az ember feletti oltási munkálatok késő estig tartottak.

Imre György 2007-tól dolgozik a Békés Megyei Hírlapnál fotóriporterként. A Kaposvári Egyetem rajz és vizuális kommunikáció szakán 2009-ben végzett. 2018-tól pedig tanít is: méghozzá a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert szakközépiskolában fotográfiával ismerteti meg a diákokat.

Az Év fotói a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás kísérő kiadványa, amely önálló kötetként jeleníti meg az adott év fontos eseményeit. A képes krónikában kategóriánként jelennek meg a legfontosabb képek. A Magyar Sajtófotó Kiállításról érdemes tudni, hogy az egyetlen, három évtizednél hosszabb, s ma is töretlenül népszerű kiállítássorozat Magyarországon.

A közvéleményt mindenkor élénken foglalkoztató tárlat története 1980-ban kezdődött. A kiállításnak sokáig a Magyar Nemzeti Múzeum adott helyet, 2014-ben pedig a Capa Központ lett az otthona. Általában több vidéki városba is eljut, tavaly Békéscsabán is láthatták az érdeklődők. Az új kiállításon Imre György képei is ott lesznek.

Kapcsolódó cikkünk:

Lángolt és kiégett az István malom Békéscsabán