Megoldják a belvízproblémákat Telekgerendáson

Elhelyezték a település határában épülő csapadékvíz-tározó alapkövét pénteken. Az esemény azonban nem a kivitelezés kezdetét jelentette: a munkagépek ugyanis már hétfő óta dolgoznak, és az eltelt időszak alatt jelentős földmunkákat végeztek a leendő tározó számára kijelölt területen.

Az eseményen Ránkli Ferenc polgármester elmondta, a településen időről időre problémát okoz a hirtelen lezúduló nagyobb csapadék, számos esetben öntötte el víz a község belterületi utcáit. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával, közel 145 millió forintból épülő tározó ezt a problémát oldja meg. Mint megtudtuk, az építmény több mint hétezer köbméter víz tárolására lesz alkalmas, és nagyobb mennyiségű eső, vagy egy rendkívüli helyzet esetén mentesíti a település jelenlegi vízelvezető rendszerét.

– A legkisebb településeknek is lehetősége nyílik pályázni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, ezért is támogatta ezt a projektet is a Békés Megyei Önkormányzat – mondta el hírportálunknak a tározó kapcsán a megyei közgyűlés elnöke. Zalai Mihály, az alapkőletételen úgy fogalmazott, az elmúlt napok időjárása is megmutatta, hogy szükség van a beruházásra. Mint elmondta, a területen folyamatosan gondot okoz a belvíz, ezt pedig olyan tározókkal lehet orvosolni, mint ami a településen is épül. Az elnök véleménye szerint a beruházás Telekgerendást egy még élhetőbb, még komfortosabb településsé teszi.

– A település azonban nemcsak a csapadékvíz-tározó építését nyerte el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, hanem 422 millió forint értékben hat projekt valósult meg, és fog még megvalósulni Telekgerendáson – tette hozzá Zalai Mihály.

Az ünnepélyes alapkőletételen Zalai Mihály és Ránkli Ferenc mellett a település jegyzője Kosznáné dr. Pule Ilona, és a kivitelező Bólem Kft. ügyvezető igazgatója Mochnács Pál vett részt, akik egy időkapszulát is elhelyeztek. Ebbe, a kivitelezési terv, a támogatási szerződés, a képviselő-testület névsora, és a Békés Megyei Hírlap pénteki száma került.