Megoldást keresnek a száguldó autósokra Sarkadon

Egyre több gondot okoznak a száguldozó autósok Sarkadon. Volt olyan gyorshajtó is már, aki nekihajtott egy ház kerítésének.

Mi a megoldás a mellékutcákban száguldozókra? – kérdezte a képviselő-testület minap tartott ülésén Mitykó Pál önkormányzati képviselő, hozzáfűzve, sokan panaszkodnak neki, az emberek fekvőrendőröket követelnek. Emlékeztetett, volt olyan autós, aki a nem megfelelő sebesség miatt nekiment egy ház kerítésének.

– Sőt, olyan is előfordult, hogy egy 13 éves lány motorozott, természetesen jogosítvány nélkül – tromfolt dr. Mokán István polgármester. Elmondta, egy-egy fekvőrendőr 350 ezer forintba kerülhet, és nemcsak drága, de nem is jó megoldás. Hiszen például most tették rendbe a Zsarói utcát, ahol, hogy elkerüljék a száguldozást, százméterenként kellene fekvőrendőrt elhelyezni, azaz a korábbi negatív kátyúk helyett most pozitív kátyúra lenne szükség.

– A fejekben kell rendet ­tenni – hangsúlyozta a városvezető. Kiemelte azt is, hogy sokan tudják, hogy kik az elkövetők. Kérte őket, hogy akár névtelenül jelezzék az önkormányzatnak azt, kikről van szó.