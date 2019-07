Megnyitották a határokon átnyúló projektet

Projektnyitó rendezvényt tartottak pénteken a megyei kormányhivatal épületében.

A „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határ menti térségben” elnevezésű projekt konzorciumi partnerei a nagyváradi „Don Orione” Alapítvány mellett a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK), a Békés Megyei Kormányhivatal, a Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség és a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

Mint kiderült, a projekt általános célja az együttműködés fokozása a foglalkoztatás terén, valamint a foglalkoztatásbarát-növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésével. Mindez az Interreg V-A Románia-Magyarország Programban valósul meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Mint megtudtuk a program célja, közös, román–magyar projektek finanszírozása, amelyek együttes megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A felek folytatják a régióban megvalósított határ menti együttműködéseket. A tervezet összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró a fejlesztési alapból származó vissza nem térítendő támogatás.

Dr. Orosz Tivadar, a BMKIK elnöke elmondta, a projektben a kamara elsősorban a pályaorientációra fókuszál. A BMKIK projektrészének célja, hogy megfelelő tevékenységekkel az adott célcsoportot – elsősorban a gimnáziumban tanuló diákokat – a duális szakképzés felé terelje, valamint megismertesse őket az abban rejlő lehetőségekkel.

Ezért mobil pályaorientációs tanácsadó központot alakítanak ki, amellyel kitelepülve a megyei középiskolákhoz, a kamara szakértői minden középiskolás érdeklődő számára interaktív bemutatót, vagy személyes tanácsadást tud nyújtani. Továbbá ebben a témában a megye több településén is konferenciát szerveznek.

Takács Árpád, a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a hivatal céljairól beszélt. Majd kitért arra, hogy a projekt keretében kialakítanak egy pályaorientációs tanácsadó és módszertani központot, amely többek közt lehetőséget biztosít majd egyéni tanácsadások, csoportfoglalkozások, workshopok, találkozók, pályaválasztást, álláskeresést segítő tevékenységek lebonyolítására is.

Mindezek mellett információs pontokat is létrehoznak, melyek elsődleges célja a központ szolgáltatásainak népszerűsítése, a pályaválasztás és -módosítás elősegítése. Ezen felül a projekt céljához kapcsolódóan kialakítanak egy, a pályaválasztást segítő többnyelvű (magyar–román–angol) honlapot, valamint egy ahhoz kapcsolódó mobilapplikációt is. A munkáltatók bevonásával pedig feltérképezik a térség munkaerőpiacán a jövőben várhatóan megjelenő új szakmák körét is.

A konferencián a program további részleteit is megismerhették az érintettek, majd zárásként a felmerült kérdéseket vitatták meg a résztvevők.