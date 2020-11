Megnyitja kapuit a kibővített Szupermarket Gyulán

Megújult, kibővített és megszépült környezetben, hatalmas választékkal, remek ajánlatokkal, szuper nyereményjátékkal nyitja meg kapuit csütörtökön reggel 6 órakor a gyulai Szupermarket a Kossuth tér 34. szám alatt. Az Élésker Kft. üzletében újdonságként meleg konyhás kávézó is várja majd a régi és új vásárlókat.

A Szupermarket több mint ötven éve, 1969-ben épült, és bár többször is végeztünk felújításokat, a kor elvárásai és az üzlet bővítésének igénye miatt úgy döntöttünk, hogy korszerűsítjük, átalakítjuk az épületet – nyilatkozta hírportálunknak Tyetyák Magdolna.

Az Élésker Kft. ügyvezetője a bolt szerdai sajtóbejárásán elmondta,

a beruházást több fázisban álló előkészítés előzte meg. Ennek során a bővítés érdekében területet vásároltak az önkormányzattól, elkészültek a városképbe illeszkedő tervek, beszerezték az engedélyeket.

– A járványhelyzet természetesen kissé minket is elbizonytalanított, de miután annyira súlyos érintettség nem volt a térségünkben, nyáron elkezdődött a fejlesztés – fogalmazott a szakember. – Az üzlet területe 277 négyzetméterrel bővült, amely teljes egészében a vásárlókat szolgálja. Mind látványában, mind működésében a városhoz illő, szinte teljesen új épület született meg.

Tyetyák Magdolna felvetésünkre elmondta, a Szupermarketet az elmúlt hónapokban nagyon sokan hiányolták, a visszajelzések alapján sokak kedvenc üzletének számít, ahol mindig örömmel vásárolnak.

– Örülünk, hogy bővíthettük a vásárlók számára rendelkezésre álló hasznos teret, az üzlet kényelmesebb, tágasabb lett, óriási választékkal rendelkezünk, ami a régebbi Szupermarketben csak zsúfoltabban fért el. Ez most megszűnt – fogalmazott Tyetyák Magdolna. Az üzletben a felújítás előtt is működött egy büfé rész, ami most átalakult formában szolgálja majd a vevőket. A meleg konyhás kávézóban a kiváló meleg italok mellett remek ételekből, frissen sültekből, egytáléltelekből és nagyszerű napi menüből is választhatnak az érdeklődők – természetesen a jelenlegi helyzetben elvitelre nyílik lehetőség.

A nyitásra készült egy speciális akciós újság is csak a gyulai Szupermarketre, amellyel néhány terméket rendkívüli kedvezménnyel kínálnak, illetve pluszajándékok kapcsolódnak egyes árucikkekhez. Emellett nyereményakció is várja a vevőket. Az üzlet hétköznapokon 6-tól 19.00-ig, szombaton 6-tól 17 óráig tart nyitva. Ezen a héten ugyanakkor a nagy érdeklődés és természetesen a járványhelyzet miatt is hosszabbított nyitva tartással szombaton 19 óráig tartanak nyitva, és kivételesen vasárnap is kinyitnak 7-től 13 óráig. A szupermarket a korábbinál nyolccal több, huszonnyolc szakembert foglalkoztat.

A szerdai bejáráson részt vett dr. Görgényi Ernő polgármester és dr. Csige Gábor, a város jegyzője is. A polgármester elismerően szólt a felújításról.

Mint mondta,

a Szupermarket Gyula egyik legismertebb üzlete, amely mindig is színvonalas környezetben és kínálattal működött, de a korszerűsítés és a bővítés további előrelépést jelent.

– A Szupermarket a buszpályaudvar közelében található, amely mind a közeli munkahelyeken dolgozók, mind a városba ellátogatók számára ízlésesen kialakított üzletben, széles választékot kínál majd – fogalmazott. Elárulta, feleségével ezt megelőzően is sokszor jártak ide, és vélhetően ezután még gyakrabban keresik majd fel az üzletet.