Gyomaendrődön nyílt meg a hetedik megyei oltópont

Immár a hetedik oltópont nyílt meg a héten, ezúttal Gyomaendrődön. A település számára ez nagy könnyebbség, hiszen nem kell Szarvasra utazni irányított oltásra – hangzott el a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón.

– Hétfőn megnyitottuk a hetedik oltópontot Békés megyében, így Gyula, Békéscsaba, Szarvas, Orosháza, Mezőkovácsháza és Szeghalom után immár Gyomaendrőd is bekapcsolódik az oltások lebonyolításába – mondta el Takács Árpád kormánymegbízott, a megyei oltási munkacsoport vezetője. Helyszíne a településen a Szakorvosi Rendelőintézet lett, fontossága pedig egyértelmű, hiszen egyre több oltásra van szükség a régióban, és egyre több vakcinát is kapunk.

Hozzátette, a járvány még mindig felfutó szakaszban van, ezért a kormányhivatalnak, Dankó Béla országgyűlési képviselővel és Toldi Balázs polgármesterrel együtt közös célja volt a gyomaendrődi oltópont kezdeményezése. Hiszen így a helyben és a település körzetében élők sokkal rövidebb idő alatt jutnak el, és tudják felvenni a vakcinát.

A megyei kormánymegbízott elárulta,

ezen a héten a kórházi és járóbeteg oltópontokon Szputnyik V és Pfizer vakcinákkal oltanak,

melyekből az orvosok és ápolók mintegy 7000 adagot adnak be. A háziorvosok a második kör Sinopharm-al folytatják, illetve a szerdától-szerdáig tartó oltási hét végére kapnak rendelőikbe összesen mintegy 6000 főre elegendő Pfizer vakcinát is. Ezek fényében arra számítanak, hogy a hét végére már a 60 ezres beoltottságot közelítjük meg Békésben, ami jövő hétre már 70 ezerre tehető majd. Végül Takács Árpád elmondta, a háziorvosokat arra kérték, hogy első körben a 65 év felettieket oltsák be, majd utánuk a krónikus betegeket részesítsék előnyben. Hangsúlyozta, az oltás tervezetten és szervezetten zaljik, több, mint 1000 ember dolgozik folyamatosan azon a megyében, hogy hetente 20 ezer ember védettséget szerezhessen a koronavírus ellen.

Toldi Balázs elmondta, öröm Gyomaendrőd számára, hogy oltóponttá válhatott, hiszen a lakosságnak ezután nem kell Szarvasra utaznia irányított oltásra. Rendelőintézetükben már hétfőtől zajlik a vakcinák beadása, eddigi tapasztalataik alapján problémamentesen.

Mindenki arra az időpontra érkezik, amiről előzetesen értesítették.

Kiemelte, a helyi oltóponttal kapacitás szabadult fel, hiszen eddig az önkormányzat és a járási hivatal oldotta meg azoknak az oltásra való szállítását, aki nem tudtak saját erőből átjutni Szarvasra. Több személyt kell ugyanakkor biztosítaniuk a helyi orvosi team-ből, hogy a vakcinák beadása folymatos lehessen, de ezt gond nékül meg tudják oldani. Végül kiemelte, bízik abban, hogy a programba való bekapcsolódással nagyban hozzá tudnak járulni a járvány elleni védekezéshez.