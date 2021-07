Megnyílt a Gyulai Nyári Művésztelep kiállítása

Megnyílt a Gyulai Nyári Művésztelep zárókiállítása a napokban, a fürdővárosi Erkel Ferenc Művelődési Központban.

A tárlatot megnyitó beszédében Béres István, a város főépítésze elmondta, minden ember születésétől fogva rendelkezik valamilyen isteni tehetséggel. – Van, aki művészeti talentumot örökölt, de ez önmagában még nem elegendő, hogy festőművész legyen – fogalmazott a szakember.

– Ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, el kell sajátítani a mesterség minden részének tudását, az anyag és a színek használatát, az ábrázolást, a rajzolást. Ha valaki mindezt sokat gyakorolja, és megfelelő társaságban segítséget is kap mindehhez, festőművésszé válhat. Béres István kiemelte, a gyulai művésztelep különlegessége, hogy 53 éve kalandos úton idekerült egy társaság, amelynek tagjai egyrészt képzettséggel is rendelkeztek, másrészt Tóth Tibor irányításával a természeti ábrázolás hívei voltak, amit a mai napig megtartottak. Ebből alakult ki a művésztelep hitvallása, amit Gyulai iskolának is neveznek.

Béres István elmondta, örülnek neki, hogy a hányatott idők ellenére egy maroknyi csapat idén is eljött hozzájuk. – A Gyulai iskola fontos küldetése a fejlődés és a tanítás, így haladva segítik egymást a művészeti pályán, és a fiatalokat is vonzzák. Ezentúl a művészek életre szóló barátságokat kötnek egymással, és a város közösségében is folyamatos a jelenlétük, a helyi polgárokkal is baráti viszonyt alakítanak ki.

A kiállítás megnyitóján dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte Albrecht Júliát, aki a koronavírus következtében kialakult nehézségek ellenére is megszervezte a tábort.