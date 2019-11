Meglepték 70. születésnapján Pallér István örök kisgazdát

Máig nagyon jó barátja dr. Zsíros Gézának, a Független Kisgazdapárt egykori megyei elnökének Pallér István szabadkígyósi gazdálkodó, akit örök kisgazdaként is emlegetnek. Nem talált így semmi gyanúsat abban, hogy hajdani, pártbeli főnöke közös megbeszélésre hívta a minap kunágotai birtokára. Autóval ment érte, de Kunágotáig nem jutottak el. Egy újkígyósi vendéglőnél álltak le, és amikor felkapcsolták a lámpát a nagyteremben, akkor látta meg a sokaságot, akik a 70. születésnapját jöttek el köszönteni.

Bár Pallér István Szabadkígyóson él és gazdálkodik, de Újkígyóson is otthon van, hiszen anyai ágon ide kötődik. Öccse, Sándor idézte fel röviden családjuk történetét.

– Nagyapánk, Pallér István, Erdélyből, Gyulafehérvárról jött három testvérével – mindannyian pékek voltak – 1918-ban Békéscsabára – mesélte. – Itt szálltak le, mert először Csabán állt meg a vonat. Nagyapánk pékséget üzemeltetett, édesapánk vette át, de államosították a pékséget. Édesanyánk újkígyósi parasztcsaládból származott. Ők kuláklistára kerültek, minden vagyonukat elvették a földtől a jószágokig. Ezek után érthető, hogy a bátyám miért a föld visszaadását szorgalmazó Független Kisgazdapártban kötött ki.

István kertészeti technikumot végzett, növényvédelmi mérnöki diplomát szerzett. A szabadkígyósi kastélyban működő szakmunkásképzőben a kertészeti tanműhely vezetőjéként és tanárként is dolgozott. A rendszerváltás után néhány évig a csabai hűtőházban a higiéniai igazgatói feladatokat látta el, és kisgazdaként tagja volt a szabadkígyósi képviselő-testületnek. Édesanyja mindig is büszke volt fiára, hogy a jogos jussukért és más, hasonló cipőben járó család érdekében is politizált. Ha kellett, még a földalatti mozgalomban, amikor pedig már lehetőség nyílt rá, demokratikus keretek között.

Felesége, Marika is támogatta, fiuk, Imre pedig felnézett apjára, aki megtanította a föld szeretetére, a paraszti munka becsületére, beavatta a gazdálkodás mindennapjaiba, melyik növénynél mikor, milyen feladatot kell elvégezni.

Imre bátyja, István is ötletgazda volt, de németországi munkája miatt nem tudott megjelenni az eseményen. A család mellett dr. Zsíros Géza vett részt a meglepetésbuli szervezésében, ami nem csoda, hiszen már több mint harminc éve napi kapcsolatban állnak, harcostársak voltak, és ma is jó barátok Pallér Istvánnal. Közös volt az indíttatásuk is a politikai életben. Síkra szállni azokért, azoknak a családjáért, akiket megaláztak, akiktől elvették a földjüket, termelőeszközeiket, lényegében mindenüket a kommunista rendszerben.

A földek egykori államosítása miatt a Független Kisgazdapártban dolgoztak azért – Zsíros Géza a parlament mezőgazdasági bizottságának elnökeként is –, hogy igazságot szolgáltassanak a kárpótlási törvény által. Teljes kárpótlást akartak, de a kormányzásban legnagyobb koalíciós partner, az MDF ebbe nem ment bele. Azonban így is történelmi földosztást hajthattak végre.

Pallér Istvánnak fogalma nem volt arról, hogy 70. születésnapján ekkora meglepetés éri. Miként sokáig arra sem számíthatott, hogy egy hónappal a 70. születésnapja előtt felkérik, hogy az 1946-ban a kommunista pogrom során brutálisan meggyilkolt Maczák Tamás és Pataj János csabai emléktáblájának újraavatásán ünnepi beszédet mondjon, és együtt koszorúzzon Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel.

A két kisgazda politikus emléktábláját 1991-ben avatta fel a Független Kisgazdapárt megyei szervezete, de rá egy fél évre ismeretlen tettesek összetörték. Most, 2019-ben valósulhatott meg, hogy darabjaiból összerakják, és ismét kitegyék az egykori kisgazdaszékház, a Balassi falára. Ez is alátámasztja, amit egyszer az ünnepelt mondott: „Sokszor évtizedekig kell várni valaminek a beteljesülésére, de addig sem szabad ölbe tett kézzel ülni.”