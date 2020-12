Megközelíti a tízezret a fertőzöttek száma Békésben

A tízezret közelíti Békés megyében a járvány kezdete óta igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma – ez derült ki a hivatalos tájékoztató oldalról. Amíg tavasszal, az első hullám idején a legjobb adatok Békés megyében voltak, addig mostanra, a második hullám csúcsán a térség már a középmezőnyben foglal helyet.

Az április 1-jei adatok szerint a járvány kezdete óta addig mindössze három Békés megyeinél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és július 1-jén is csak a 13-ason állt a mutató, sőt, szeptember 1-jéig szintén csupán 26 teszt lett pozitív. Ezen adatok alapján azt lehetett mondani, hogy Békés a koronavírus-fertőzöttséget tekintve a legbiztonságosabb megyék között található.

A szeptember 1-je óta eltelt három és fél hónapot kéthetes időszakokra bontva vizsgáltuk. Bár a tájékoztató oldalnak köszönhetően a napi adatok is rendelkezésre állnak, azt néztük meg, hogy kéthetente mennyivel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma a térségben: ez tehát hét számot jelent.

Amíg az első, a második és a harmadik kéthetes ciklusban 62-vel, 220-szal és 247-tel, addig a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik időszakban 801-gyel, 1669-cel, 3634-gyel és 2970-nel nőtt a pozitív tesztek száma. Megállapítható: sokáig kéthetente szinte megkétszereződött az azonosított fertőzöttek száma Békés megyében, az utóbbi két hétben viszont úgy tűnik, stagnál a mutató.

Így érkeztünk el a keddi naphoz, ameddig 9629, azaz csaknem 10 ezer pozitív teszt született a térségben. Békés immár a középmezőnyben foglal helyet, kedvezőbbek az adatok Tolna, Somogy, Nógrád, Heves, Zala, Baranya, Komárom-Esztergom és Vas megyében is, azaz a – fővárost és Pest megyét nem számítva – tizennyolc térségből nyolcban.

Bár a napi új fertőzöttek száma függ attól is, hogy hány tesztet végeznek, az elmúlt egy hónapban mindössze pár alkalommal fordult elő, hogy ne haladta volna meg ez a szám a százat. Sőt, november 27-én az jelent meg a tájékoztató oldalon, hogy 513-mal emelkedett 24 óra leforgása alatt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma, akkor 4945-ről 5458-ra ugrott a mutató. Emellett többször is előfordult, hogy a 300-at közelítette vagy meg is haladta a szám.

A tájékoztató oldalon kiemelték: továbbra is a járvány lassítása a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, és január 11-ig fennmarad a kijárási tilalom és a többi rendelkezés. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartani kell a szociális távolságot, ajánlott gyakran és alaposan kezet mosni. Hangsúlyozták: akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe.