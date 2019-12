Megkezdték a vadászpuskák javítását a csabai műhelyben

Hivatalosan is átadták a békéscsabai fegyverjavító műhelyt a megyei vadászkamara és vadászszövetség székhelyén, kedden. A nagyságrendileg háromezer Békés megyei vadásznak, így egy modern műhelye, és fegyvermestere is lett, helyben.

Már tavaly tavasszal, a két megyei szervezet közös küldöttközgyűlésén is szó volt a békéscsabai fegyverjavító műhely felújításáról és modernizálásáról. Kedden pedig hivatalosan is átadták a Bajza utcában található épületet, melyet időközben a szükséges eszközökkel felszereltek, sőt a két fegyvermester Haller Ferenc és Szalontai János már néhány lőfegyvert is „kezelésbe vettek”.

Hrabovszki János, a megyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke a megnyitón elmondta, a fegyverjavító műhely már több mint három évtizede létezik, de pár éve elvesztette fegyvermesterét, Gáspár Antal halála óta nem üzemelt. Idén végül megszületett az elhatározás, hogy szükség van az épület funkciójára, majd elindult a műhely felújítása. Ez egyébként hatmillió forintból valósult meg, melyet egy helyi kivitelező végzett el.

Hozzátette, nagyságrendileg a megye vadászainál 10 ezer fegyver van, ezek pedig a folyamatos igénybevétel során elhasználódnak, így a tulajdonosaiknak nagy könnyebbség, hogy mostantól nem kell távolabbra, más megyékbe elszállítaniuk a lőfegyvereket javításra. Kiemelte, ma hazánkban a fegyver csak úgy cserélhet gazdát, ha előtte műszaki vizsgáztatják, erre pedig jelenleg kizárólag a fővárosban van lehetőség. Így egy tulajdonosváltás előtt a puska gazdájának mindenképpen Budapestre kellett utaznia. Mostantól azonban elegendő a békéscsabai műhelybe elvinni a fegyvert, ott a mesterek előkészítik azokat a vizsgára, és megfelelő módon zárva, elviszik a műszaki vizsgáztatásra, majd vissza is hozzák a megyeszékhelyre.

– A rendőrséggel együttműködésben kaphatott engedélyt a műhely. Nagyon komoly szabályok, védelem- és biztonságtechnika van a mögött, hogy ez az épület engedélyt kaphatott, és hogy hosszú távon fegyverjavító műhelyként funkcionálhasson – jegyezte meg a megyei elnök.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően hivatalosan is átadták a három helyiségből (fogadószoba, műhely és páncélraktár) álló épületet, melyben két fegyvermester dolgozik. Haller Ferenc puskaműves, több évtizede szakmabeli, sőt – jegyezte meg – korábban a hagyományőrzők számára az 1848-as huszárok több eszközének, fegyverének a másolatát is elkészítette. Mellette Szalontai János foglalkozik a puskákkal, ő vadászcsaládból származik, gyermekkora óta érdekli a vadászat, a fegyverek. Gépészeti iskolát végzett, majd idén lett fegyvermester.

Elárulták, nem csak javítással foglalkoznak, de az ehhez szükséges célszerszámok is sok esetben a kezeik közül kerülnek ki. A fémmunkák mellett pedig fával is dolgoznak, és nemcsak a puskatust, de akár annak aprólékos, díszes faragását is elvégzik. És bár a két mester csak most kezdett el ismerkedni egymással, ottjártunkkor ez nem látszódott. Együtt, kiegészítve egymást, mutatták a javításra hozott fegyverek problémáit, és magyarázták, milyen módszerekkel, eszközökkel lehet azokat megoldani. Mostantól kettejük közös munkájára számíthatnak azok, akik a békéscsabai műhelybe viszik puskájukat javíttatni.