Megkezdődött az oltás a gyulai Segítő Kezek Idősek Otthonában

A gyulai „Segítő Kezek” Idősek Otthonában is beoltják vasárnap azokat a lakókat, illetve dolgozókat, akik ezt előzetesen kérték.

Hack Ferenc, az intézményt működtető „Segítő Kezek” Idősek Otthona Gyulai Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, reggel fél nyolckor valamennyien, akik igényelték a vakcina beadását, összegyűltek, majd az előkészületeket követően megkezdődött az oltás.

– A lakók nagyon örültek a lehetőségnek, hiszen az előírásoknak megfelelően hónapok óta nem látogathatják őket a hozzátartozóik, és ők sem mehetnek ki. Előfordul, hogy kórházba kerülnek, vagy vizsgálatokra kórházba kell menniük, számukra ebből a szempontból is biztonságot jelent a vakcina. A dolgozók közül is többen felvették az oltást, személy szerint én is, mert fontos tartom, hogy így mások, a gondozottak és a családom egészségét is védhetem – tette hozzá Hack Ferenc. Mint megtudtuk, a „Segítők Keze” Idősek Otthonának szakembereit is új kihívások elé állította a járványhelyzet.

– Kéthetente a dolgozókat, 3-4 hetente a lakókat teszteljük. Szinte félóránként hívnak minket a hozzátartozók, teljesen természetes, hogy érdeklődnek szerettük, hogyléte felől – fogalmazott Hack Ferenc. – Egy munkatársunk szinte csak azzal foglalkozik, hogy ezeket a telefonhívásokat kezelje. Interneten keresztüli beszélgetési lehetőséget is biztosítunk. Emellett igyekszünk még több programot megvalósítani, még többet beszélgetni a lakókkal, hiszen érthető módon nekik sokkal nehezebb most ez az időszak.