Megjelent Mezőberényben a koronavírus

Bizonyítottan pozitív lett egy mezőberényi lakos koronavírus-tesztje – számolt be minderről Facebook-oldalán Siklósi István polgármester.

– Az érintettet elkülönítették, a családot izolálták. Miután a beteg tünetei enyhének számítottak, ezért további teendő jelenleg nincs, kórházba nem kellett bemennie. Akkor kell jelentkeznie az orvosnál, ha tünetek megszűntek, esetleg súlyosbodnak. Úgy tudjuk, hogy a hőmérséklete hétfőn 37,1 fok volt, torokfájásra és száraz köhögésre panaszkodott, ezután ment el orvoshoz.

A polgármester hangsúlyozta, pánikra nem lát okot, ugyanakkor fontos, hogy mindenki vigyázzon magára és tartsa be az előírásokat. A településvezető cáfolta a híresztelést, amely szerint kedden az esettel összefüggésben munkahelyet is be kellett zárni a városban.

Békésben egyébként még mindig alacsonynak számít a koronavírusos betegek száma. Szerdán három új esetről számolt be a koronavirus.gov.hu oldal, ugyanakkor óvatosságra int, hogy Békéscsabán emelkedett a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége.

