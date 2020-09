Lassan befűtünk: Békésben sem mindegy, hol veszünk tűzifát

A hivatalos fűtési szezon szeptember közepétől él hazánkban. Bár visszaszorulóban van, a fa még mindig jelentős mennyiségben használt tüzelő. Sokan most szerzik be a kályhába valót, így megnéztük, mivel találkozik az, aki hirdetés alapján keres tűzifát.

Ma már legtöbben a hasogatott, konyhakész, házhoz szállított tüzelőt keresik, abból is az abszolút favorit az akác, de a többi keményfa, mint a bükk és a tölgy is kedvelt. A puhafákat – például a fenyőt – a tüzépen dolgozók tapasztalatai alapján inkább gyújtósnak viszik a vásárlók. Míg tavaly a KSH szerint átlagosan 4030 forintot kellett fizetni egy mázsa egységes fűrészelt tűzifáért, addig az azt megelőző évben még háromszáz forinttal kevesebbet kértek érte. Nem olcsó tehát, de még mindig sokan fűtenek ezzel: az előrelátóbbak tavasszal, nyár elején szerzik be a gyújtóst, de a legtöbben a hidegebb idő beköszöntével kapcsolnak. A tüzépek visszajelzése szerint jellemzően szeptember végén, illetve októberben kezdenek tűzifát keresni az emberek.

A megugró kereslet pedig a csalókat is aktivizálja: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tájékoztatása szerint az elmúlt években számos vásárlót csaptak be a hirdetésekben alacsony árat ígérő, majd fizetés után, az áru leszállítása nélkül kámforrá váló csalók. Ráadásul a tilosban járók által generált ár és hirdetési verseny a tisztességes erdőgazdálkodók, kereskedők munkáját is jelentősen megnehezítette, illetve megnehezíti. Éppen ezért az Agrárminisztérium támogatásával a hivatal egy tűzifavásárlást segítő online piacteret nyitott. A felület segítségével a vásárlók könnyen és átlátható módon informálódhatnak a lakóhelyük közelében elérhető kínálatról. Hirdetői oldalról ügyfélkapus azonosításhoz kötött a rendszer használata, megakadályozva ezzel a hivatal szerint az illegális, erdőirtásból származó tűzifát kínáló csalók megjelenését.

Az egyik legnagyobb regionális megyei hirdetési lap legutóbbi példányában három kiemelt hirdetést is találtunk, ahol tűzifát kínáltak. Mindegyik kedvezőbb árat adott meg, mint a KSH által közölt átlagos, vagy éppen a tüzépek által jelzett 4 ezer forint feletti árak. A hirdetők 2500 és 3500 forint között kínálták a tüzelő mázsáját mérettől, fajtától, feldolgozástól függően. Mindegyik hirdetés mellett ott volt az úgynevezett EUTR azonosító (természetes személy vagy gazdálkodó szervezet ezzel a számmal jogosult tűzifát árulni), de egyikre sem találtunk rá a NÉBIH új piacterén. Ráadásul a háromból két azonosító ugyanaz volt, azaz egy EUTR számmal két hirdetés jelent meg a lapban, eltérő szövegezéssel, árakkal, telefonszámokkal.

A megadott EUTR számsort azonban a hivatal egy másik felületén is le lehet kérdezni, ott ahol annak valódiságáról lehet meggyőződni. Mint kiderült, a szám létezik: így láthatóvá vált a vállalkozás neve, adószáma és a hozzá tartozó tevékenységi kör is. Ez alapján pedig a publikus cégadatokból az is meglett, hogy az adott vállalkozást vezető tisztségviselő ugyan kötődik Békéshez, de a tavaly alapított cég nem a megyében székel. Ráadásul a vállalkozásnál már törölt adószám szerepelt, mely státusz ez év április közepétől él az Igazságügyi Minisztérium ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapja szerint. Ezután a harmadik hirdetést is ellenőriztük, melyhez egy magánszemély nevét, születési idejét és címét adta ki a NÉBIH nyilvános keresője. Ettől több itt nem derült ki, de az apróhirdetésnél megadott telephely „fantázianevét” az ott leírt formában lekérve mindössze egy végelszámolás alatt lévő betéti társaságot adott ki a céginformációs szolgálat.

A NÉBIH új piacterén egyébként csak egy regisztrált tűzifaárust találtunk Békésben: a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. gyulai telephelye lágylombos, méteres, sarangolt fát hirdet tömör köbméterenként kicsivel több mint 10 ezer forintért.