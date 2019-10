Megismerkedhetnek a rendőrság munkájával a csabai fiatalok

Békéscsabán, a Békés Megyei Kormányhivatal pályaválasztási vásárán a rendőrség munkatársai is várják az érdeklődőket.

A Békés Megyei Kormányhivatal pályaválasztási vásárt tart kedden és szerdán Békéscsabán. A rendezvényen a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának munkatársai tájékoztatják a rendőri hivatás és a rendészeti képzések iránt érdeklődőket. A rendőrség standjánál a pályaválasztóknak lehetőségük van információkat kérni a jelentkezés feltételeiről, az oktatási programok részleteiről. Emellett a Békéscsabai Szakképzési Centrum rendészeti ügyintéző szakos tanulóitól is kérdezhetnek a továbbtanuló diákok. A vásár Békéscsabán, a Csaba Parkban hétfőn és kedden is is 9 és 16 óra között tart nyitva.