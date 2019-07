Megihatjuk a levét a földre dobott cigarettacsikkeknek

Évente négy és fél trilliárd cigarettacsikket dobnak el a Földön, az azokban lévő káros anyagok pedig gyorsan beivódnak a talajba, kioldódnak a vízben. Egyetlen darab csikk akár négyezerféle kémiai anyagot is tartalmazhat, és ötszázezer liter vizet szennyezhet be – kongatták meg a manapság egyre többet szóló vészharangot a világ zöld szervezetei. Sajnos megyénk is hozzájárul a nem túl népszerű statisztikához.

Békéscsaba köztisztasági feladatait ellátó Tappe Kft. tapasztalatai szerint az eldobált csikkek mindenhol megtalálhatók, de jellemzően a frekventált városi területek, buszmegállók a kiemeltek. – Munkatársaink menetrend szerinti úttisztítást, útburkolatseprést végeznek, ami a kijelölt területeken magában foglalja a csikkek feltakarítását is. Plusz erőforrást nem igényel, viszont időigényesebb a feltakarítása, mint a kommunális vagy komposztálható hulladékoknak. Az apró mérete miatt előfordul, hogy célszerszámmal nehezen elérhető helyekre sodorja a szél vagy éppen térkövek, díszburkolat közé szorul – tájékoztatta hírportálunkat Csóti János, a Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. részlegvezetője. – Nap mint nap tömegközlekedem. Gyakran tapasztalom, hogy az emberek dohányoznak a buszmegállók környezetében, és eldobálják a csikket, még akkor is, ha a közelben van szemetes. Jól bevált gyakorlat a várakozó dohányosok körében, hogy buszra szállás előtt közvetlenül pöckölik el az égő cigarettát – mondta az egyik járókelő a békéscsabai autóbusz-állomás melletti téren. A DAKK Zrt. elmondta, naponta többször takarítják a peronokat, viszont a megállók nem tartoznak a társaság kezelésébe. Tapasztalataik szerint a megyében a békéscsabai, orosházai és gyulai állomáson gyűlik össze a legtöbb cigarettacsikk. Ezeken a helyeken hangosbemondón is felhívják a figyelmet a dohányzási tilalomra, és – a törvényi kötelezettségnek eleget téve – kihelyezték a dohányzás tilalmáról szóló táblákat is, akárcsak a buszmegállókban. Természetesen nem kizárólag a buszmegállók környékét érinti a probléma a városban és megyeszerte egyaránt. Még akkor is, ha Magyarországon a csikk eldobása szabálysértésnek számít, amiért 5–50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki a közterület-felügyelő, feljelentés esetén pedig akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírságot róhat ki az illetékes járási kormányhivatal. Egyes források szerint egyetlen darab cigarettamaradvány akár négyezerféle kémiai anyagot is tartalmazhat, és ötszázezer liternyi vizet szennyezhet be. Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. kommunikációs vezetője szerint nem ennyire súlyos a helyzet, de mindenképpen foglalkozni kell a problémával. – Egyfelől az eldobált csikkekben lévő nehézfémek – mint a nikotin és a kátrány – eső hatására belemosódhatnak a talajba, amelyben több száz méter mélyen helyezkedik el az a vízréteg, amelyből az ivóvizet nyerjük. Másfelől sajnos a szennyvízbe is kerül cigarettacsikk, és akkor ugyanez a probléma merül fel, hiszen az, egy alapos tisztítás után visszakerül a természetbe, itt Békéscsabán az Élővíz-csatornába – fejtette ki Diós Zsolt. Hozzátette, a tisztított víz kibocsátásáig számos, komoly előírásoknak megfelelő vizsgálatot végeznek, amelyek során ez idáig nem tapasztaltak nehézfémek okozta nagyfokú károkozást. – Ha viszont nagyobb mennyiségben érkezik bele cigarettacsikk, és az abból oldódó káros anyagok, akkor az súlyos problémákkal járhat – emelte ki Diós Zsolt. Nem érintkezik a talajvízzel A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től azt a tájékoztatást kapta hírportálunk, hogy a társaság által működtetett békéscsabai válogatómű technológiája jelenleg nem alkalmas a cigarettacsikkek elkülönített kezelésére. Ám a cigarettacsikkeket a egyes kommunális hulladékkal együtt gyűjtik be, mely hulladék átválogatása után, mint stabilizált hulladékot ártalmatlanítják a lerakóban, ahol a technológiai kialakításnál fogva a cigarettacsikk nem tud közvetlenül a talajvízzel érintkezni.