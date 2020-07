Megható ünnepségen köszöntötték a békési Mucsi Istvánnét

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából Mucsi Istvánnét munkahelyén, a békési székhelyű Rehabil Kft.-nél, szerdán délelőtt. A látássérült hölgy szinte a kezdetektől tagja volt a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégnek. Nem csak kiváló munkaerőként ismerik, de rehabilitációs mentorként nagyon sokat tett kollégáiért is.

Ott voltál és ott vagy minden kilométerkőnél – ezekkel a szavakkal kezdte Mucsi Istvánné köszöntését a szerdai ünnepségen Nagy Imréné, a Rehabil Kft. pénzügyi igazgatója, aki 2016-ig tulajdonosként és ügyvezetőként is irányította a céget. Mint elmondta, a társaságot 2003. február 21-én jegyezték be, Mucsi Istvánné pedig május 6-án csatlakozott hozzájuk. Emlékeztetett rá, hogy a kezdetektől működtettek varrodát, de amellett csomagoló és kosárfonó bedolgozókat is foglalkoztattak, sőt, még gombát is termesztettek.

– Ica ott volt, amikor megvettük mostani telephelyünket – ecsetelte. – 2005-ben mintaboltot alakítottunk ki, amit ő indított be és vezetett. Segített a békéscsabai és gyulai üzletünkben is. 2009-től kereskedelmi vezetőként, 2010-től termelésirányítóként hangolta össze a termelést, a kiskereskedelmet és a szállítást. 2013-től mind a Rehabil Kft.-nél, mind az Érme Közhasznú Alapítványnál rehabilitációs mentori feladatokat látott el, amihez megszerezte a szükséges végzettséget.

Nagy Imréné elmondta, nyugdíjba vonuló munkatársnőjük olyan szociális érzékenységgel és felelősségtudattal rendelkezik, amely alkalmassá tette erre a kihívásra is. Mindig átérezte, meghallgatta a megváltozott munkaképességűek gondját, baját.

– 2003-ban már megváltozott munkaképességű emberként, látássérültként kerültem a Rehabil Kft.-hez – idézte fel a bő 17 évvel ezelőtt történteket kérdésünkre Mucsi Istvánné. – Jó csapatot, szinte egy második családot kaptam. Mint elmondta, számára nagyon sokat számít, hogy a kezdetektől elfogadták, számítottak rá.

– A munka éltető erő is számomra, mindig szerettem, amit csináltam, szerettem bejárni, itt lenni. Nem könnyű a nyugdíjba vonulás, de ha szívesen látnak, mindig örömmel jövök majd ezután is – osztotta meg érzéseit lapunkkal.

Kérdésünkre mesélt arról is, hogy rehabilitációs mentorként milyen összetett feladatai voltak.

– Elsőként mindig azt kellett tudatosítanom új munkatársainkkal, hogy igenis fontosak a társadalom számára, ezt sem betegség, sem fogyatékosság nem írja felül – hangsúlyozta. – Van olyan kollégánk, aki egészségügyi problémái miatt korábban tíz évig nem dolgozott, éppen ezért segíteni kellett a beilleszkedésben, abban, hogy elfogadják és elfogadtassa magát. Szívesen, jó érzéssel tettem. Természetesen jogi tanácsadással, a lehetőségeik megismertetésével is támogattam, támogatom munkatársaimat.

Mucsi Istvánné egyébként a Vakok és Gyengénlátok Békés Megyei Egyesületének, illetve a szervezet felügyelő bizottságának is tagja.