Megfogalmazták a legfőbb célokat a közgyűlésen

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, a koncepcióban feltüntették a kockázatokat, amik hathatnak a költségvetésre, ilyen például a szennyvíztisztító-telep ügye. Felmerült: a városnak az ideihez képest jövőre 60 millió forinttal többet kell fordítania a korábban felvett hitelek törlesztésére.

A városvezető három fő szempontot fogalmazott meg: folyamatosan működnie kell az önkormányzatnak, az intézményeknek, számolni kell a béremelésekkel is. Ügyelni kell a város rendezettségére, a járdák, utak, játszóterek állapotára, a virágosításra, kukák kihelyezésére. Hangsúlyozta és sorolta: folytatódnak a fejlesztések, egyrészt a Modern Városok Program (MVP), másrészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében.

Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint lehet látni, fejlődik a város. A nem kötelezően ellátandó feladatokra is szánnak pénzt, a békéscsabaiak megérdemlik ezeket a szolgáltatásokat. Kezdeményezik a kormánynál, hogy az MVP keretében 5,5 milliárd forintból aszfaltozzák a most földes utcákat, újítsanak fel szakaszokat, ezzel egy jelentős problémát orvosolhatnának. A járdákra szintén igyekeznek forrást találni. Az energetikai beruházások hosszú távon megtérülnek.

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP), Paláncz György tanácsnok (Fidesz-KDNP) és dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba) szerint is előremutató koncepció készült, látható, a város az ésszerűségre törekszik. A pénzügyi bizottság elnöke, dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP) elmondta a fejlesztések kapcsán: a fenntartásra is ügyelni kell, több projekt esetében önerőre van szükség. A koncepcióból a biztonságra törekvés olvasható ki.

Ellenzéki vélemények

Miklós Attila (MSZP) szerint a koncepció arról szól, mik a vágyak. Úgy véli, szükség lenne tárgyalni a költségvetés első olvasatát is, hogy lássák, az álmokhoz milyen számok társulnak. Jelezte: a jövő év terhére a város korábban 300 millió forintra elkötelezte magát.

Fülöp Csaba (MSZP) elmondta: a működési költségvetés 12-13 milliárd forint lehet, ebből nem kötelező feladatokra eddig 1,3 milliárd forintot szántak, reméli, ez a nagyságrend nem változik. Bízik abban, hogy több helyi adó folyik be jövőre, mint idén. Hozzátette: annak dacára, hogy nő a város adóerő-képessége, nőnek a központi támogatások is.

Dancsó Tibor (DK) szerint korrekt koncepció készült, de szerinte többet kellene fordítani a családok támogatására, például az iskolakezdés segítésére. Kiemelte: a város rendezettségébe a helyieket is be kell vonni, rá kell venni az embereket, hogy ők is ragadjanak lapátot, seprűt.