Megérkezett az influenza elleni oltóanyag

Békés megyébe már megérkezett az idei influenzaszezonra szükséges oltóanyag – tájékoztatta hírportálunkat a Békés Megyei Kormányhivatal. Mintegy 49 ezer adag térítésmentesen igényelhető vakcina áll rendelkezésre.

Dr. Ferenczi Attila békéscsabai háziorvos elmondta, rendelőjükbe az elmúlt héten már megérkezett az első adag influenza elleni védőoltás, így a vakcinák beadását már ezen a héten elkezdik. Hozzátette, pácienseik ugyan folyamatosan jelentkeznek náluk az oltóanyagokért, de annak érdekében, hogy minél többen védettséget szerezhessenek, értesítik azokat, akik az elmúlt években már igényelték tőlük.

Tapasztalatai szerint bár az elhúzódó meleg idő ezt még nem indokolja, mégis egyre többen keresik a vakcinákat az előző évekhez képest. Hozzátette, a védőoltást azért javasolja, mert a megelőzés még mindig sokkal hatékonyabb és egyszerűbb, mint egy kialakult betegség gyógyítása.

Az évenkénti beadatás pedig azért fontos, mert az influenzavírus szerkezete folyamatosan változik, újabb és újabb törzsek jelennek meg, az oltóanyagot pedig mindig az aktuális törzs ellen állítják elő. Végül elmondta, aki beoltatja magát influenza ellen, az nem csupán magát védi meg a vírustól, hanem környezetét is, hiszen már hordozója sem lesz a betegségnek. Kiemelte, a baktériumokkal szemben vírus ellen ráadásul gyógyszer sincs, így a megelőzés még fontosabb.

A Békés Megyei Kormányhivatal kérdésünkre kiemelte, a fertőzés lappangási ideje általában 2-3 nap, de néha megfigyelhető ennél rövidebb vagy hosszabb lappangási idő, 1-7 nap is. A felnőtt influenzás beteg a tünetek kezdetét követő 3-5 napig fertőzőképes, míg a gyermekeknél a fertőzőképesség akár 7 nap is lehet.

Az influenza megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás, melynek beadatásával nem csak magunkat, de a környezetünket is megvédjük a megbetegedéstől. Fontos tudnivaló, hogy a védőoltást leginkább a szezon elején, október-november tájékán érdemes beadatni, de a szezon végéig, májusig bármikor kérhető. A szezonális influenza elleni védőoltást gyakorlatilag bárki kérheti a háziorvosától, foglalkozás-egészségügyi orvosától. A védettség kialakulásához 10-14 nap szükséges.

Tévhit, hogy az influenza elleni oltóanyag higanyt tartalmaz. Az oltás következményeként a vakcinától nem alakulhat ki sem influenzafertőzés, sem -megbetegedés.

Az influenzaszezon ideje alatt a Békés Megyei Kormányhivatal minden ötödik háziorvos bevonásával működteti az influenza figyelőszolgálatot és monitorozza a megbetegedések alakulását a lakosság körében. Ugyanakkor mivel az influenza elleni védőoltás a gyógyszertárakban is beszerezhető, és a lakosság él is ennek lehetőségével, így pontos adat nem áll rendelkezésre arról, hogy egy-egy szezonban hányan oltatják be magukat.